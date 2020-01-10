с чего всё началось

Решение трибунала, по словам Витренко, ожидается "в конце 2020 или 2021 году". В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

Гаджеты CES 2020: ПК на платформе x86 получают новые импульсы Вдобавок, напряжённое тарифное противостояние между США и КНР побудило немало американских компаний — поставщиков ПК самого разного масштаба — пополнять начиная со II кв. свои складские запасы в ожидании внезапного роста ввозных пошлин на произведённые в Поднебесной машины.

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Общество Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог Как пишет издание, в отчетах Ярославской агломерации участков концентрации ДТП нет, однако по данным управления ГИБДД их зафиксировано 40 штук.