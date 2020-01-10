Экономика

ТАССТАСС«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

Решение трибунала, по словам Витренко, ожидается "в конце 2020 или 2021 году". В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
Читать в источнике
Комментировать1004
с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net
 исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Право.ру10 января в 08:16

Подробнее о событии

Урвать чужого. «Нафтогаз» собирается вновь судиться из-за имущества в Крыму

Национальная служба новостей00:33

Эксперт: иск «Нафтогаза» по крымским активам к России наивен

РЕН ТВ11 января в 03:21

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

RT на русском10 января в 05:57

«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

РБК10 января в 07:52

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму

РИА Новости10 января в 06:45

«Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество

РИА Новости Крым10 января в 07:56

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

ТАСС10 января в 05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Гаджеты

CES 2020: ПК на платформе x86 получают новые импульсы

Вдобавок, напряжённое тарифное противостояние между США и КНР побудило немало американских компаний — поставщиков ПК самого разного масштаба — пополнять начиная со II кв. свои складские запасы в ожидании внезапного роста ввозных пошлин на произведённые в Поднебесной машины.
itWeek 10 января в 03:05
Авто

Первые Kia Seltos поступили к российским дилерам

Российские дилеры получили первые кроссоверы Kia Seltos. В сети уже появились фотографии машин на автовозах, а также в сервисной зоне.
Профиль 04:24
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники

Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Происшествия

Директор школы попросила бывших учеников убить жену своего любовника

Вести.Ru 05:08
Общество

Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов

В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
REGNUM 04:09
Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Российская газета вчера в 23:54
Авто

Новый Volkswagen Polo сфотографировали в Москве

Volkswagen приступил к дорожным испытаниям нового Polo России. Модель в виде тестового мула была сфотографирована на улицах Москвы.
Российская газета 11 января в 06:10
Экономика

Три британских офшора начнут передавать ФНС данные о счетах россиян

Три британских офшора — острова Мэн, Гернси и Джерси в 2020 году намерены уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) о счетах и активах россиян в своих юрисдикциях.
RT на русском 03:45
Политика

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 01:50
Политика

Президент Абхазии Хаджимба сообщил о сложении полномочий

Москва 24 вчера в 12:41
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Происшествия

На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной

Российская газета 02:58
Политика

Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов

Согласно исследованию фонда "Петербургская политика", до региональных выборов 2020 года вновь ожидается серия отставок губернаторов.
Накануне.Ru вчера в 21:38
Игры

При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр

REGNUM 11 января в 00:34
Армия и оружие

Эксперты назвали приведшие к гибели Boeing ошибки системы ПВО Ирана

К крушению украинского Boeing, сбитого системой ПВО Ирана под Тегераном, привело множество ошибок, в том числе «в методологии и технологиях», заявил Bloomberg старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога.
РБК 02:34
Здоровье

На Алтае растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ

Отмечается, что осенью 2019 года около половины жителей Горного Алтая были привиты от гриппа.
REGNUM 04:20
Происшествия

В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд

РИА Новости 01:18
Общество

Японский миллиардер ищет подругу для полета на Луну

Экспресс газета 04:43
Политика

ЕС отказался вводить санкции против Ирана из-за крушения Boeing

Известия 03:52
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
РИА Новости 04:17
Общество

Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог

Как пишет издание, в отчетах Ярославской агломерации участков концентрации ДТП нет, однако по данным управления ГИБДД их зафиксировано 40 штук.
RuNews24.ru 00:56
Происшествия

Мосгорсуд пересмотрит дело о крушении самолета Ту-154 под Сочи

REGNUM 04:58
Футбол

«Зенит» взял Кокорина на зимний сбор в Катар

Игрок петербургского "Зенита" Александр Кокорин примет участие в первом зимнем сборе команды в Катаре, сообщает в понедельник пресс-служба клуба.
DP.RU 04:00
Происшествия

К поиску пропавших в Ростове-на-Дону детей привлекут добровольцев

К поиску пропавших во время прогулки в ростовской роще детей привлекут добровольцев.
REGNUM вчера в 17:54
Политика

Сергея Лаврова объявили министром нон грата

Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».
Коммерсантъ вчера в 16:59
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 15:27
Армия и оружие

На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США

Российская газета вчера в 16:23
Армия и оружие

В США признали отставание от России в модернизации ядерных сил

Газета Кемерова 01:58
Здоровье

Онколог назвал симптомы, указывающие на проблемы с поджелудочной

Обнаружить панкреатит и рак поджелудочной железы - недуги имеют похожие симптомы - сложнее.
Российская газета 00:26
Наука

Низкий уровень лимфоцитов в крови указывает на повышенный риск смерти

Датские ученые выяснили, что низкий уровень лимфоцитов в крови, называемый лимфопенией, указывает на повышенный риск преждевременной смерти.
Актуальные Новости 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное