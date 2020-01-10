Экономика

ТАССТАСС«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

Решение трибунала, по словам Витренко, ожидается "в конце 2020 или 2021 году". В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net
 исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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