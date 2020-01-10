Экономика

ТАССТАСС«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

Решение трибунала, по словам Витренко, ожидается "в конце 2020 или 2021 году". В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
Читать в источнике
Комментировать986
с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net
 исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Право.ру10 января в 08:16

Подробнее о событии

Эксперт: иск «Нафтогаза» по крымским активам к России наивен

РЕН ТВвчера в 03:21

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

RT на русском10 января в 05:57

«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

РБК10 января в 07:52

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму

РИА Новости10 января в 06:45

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму

Коммерсантъ10 января в 06:43

«Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество

РИА Новости Крым10 января в 07:56

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

ТАСС10 января в 05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Футбол

Ван де Бек: точно останусь в «Аяксе» до конца сезона

В нынешнем сезоне ван де Бек принял участие в 16 матчах чемпионата Нидерландов, записал на свой счёт 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
Чемпионат 03:42
Здоровье

Эти симптомы сигнализируют о раке

Российский врач-гастроэнтеролог Дмитрий Бородин рассказал о симптомах, говорящих о наличии у человека злокачественной опухоли в желудке.
Privet-Rostov.ru 04:01
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Футбол

Осорио заявил о желании остаться в «Зените» после окончания аренды

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, что хотел бы остаться в российской команде по окончании аренды.
Sportbox.RU 05:16
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе

Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Слово и Дело вчера в 09:48
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
REGNUM 03:49
Шоу-бизнес

Экс-солистка «ВИА Гры» проходила лечение в психбольнице

Вечерняя Москва вчера в 15:19
Общество

Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

В ходе плановых учений Министерства обороны России в Актюбинской области Казахстана было зафиксировано падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест.
РБК вчера в 04:51
Экономика

В Центробанке рассказали о новых схемах пенсионных выплат

Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор — получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.
Известия 01:11
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Политика

В Иране начались антиправительственные акции протеста

Ореанда-Новости вчера в 13:06
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

РИА Новости вчера в 23:30
Политика

Госдеп раскрыл дальнейшую стратегию США против Ирана

Ортагус заявила, что после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке США намерены «дипломатически и экономически изолировать Иран».
Взгляд.ру вчера в 23:56
Музыка

Скончался барабанщик рок-группы Rush Нил Пирт

В Калифорнии в возрасте 67 лет умер барабанщик канадской рок-группы Rush Нил Пирт.
Культуромания вчера в 00:21
Единоборства

СМИ обнародовали гонорары Макгрегора и Серроне

Матч ТВ вчера в 07:30
Армия и оружие

CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана

Американские военные на базе Эйн-аль-Асад в Ираке узнали о готовящейся ракетной атаке Ирана за два с половиной часа до бомбардировок.
РИА Новости 02:21
Армия и оружие

В ЛНР заявили об одном за сутки нарушении режима тишины со стороны ВСУ

RT на русском вчера в 23:34
Политика

На Украине прозвучал призыв отметить «450-летие сожжения Москвы»

Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru 03:38
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

Коммерсантъ 04:50
Политика

ПНС Ливии объявило о прекращении огня

Газета.Ru 02:35
Общество

Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
РИА Новости вчера в 16:36
Футбол

На Мальте футболист арестован после нападения на судью во время матча

Матч второго дивизиона чемпионата Мальты по футболу между командами "Оратой Юс" и "Саннат Лайонс" не был доигран из-за нападения одного из игроков на судью.
РИА Новости 05:15
Происшествия

Директор российского интерната воровала пенсии воспитанников-инвалидов

В Курской области задержана директор школы-интерната.
Lenta.ru 04:00
Политика

На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

Lenta.ru 10 января в 13:45
Происшествия

СМИ сообщили об убийстве пьяным школьником своего отчима в Петербурге

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга полиция задержала школьника, подозреваемого в убийстве отчима.
Известия 04:09
Политика

ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента

По итогам слушаний Верховного суда (ВС) Абхазии, прошедших 9 января, суд признал незаконным решение Центризбиркома о результатах повторного голосования на выборах и постановил назначить новые.
Известия 04:47
Общество

Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

РИА Новости вчера в 21:44
Авто

Geely показала новый кроссовер Geely HaoYue

Новый полноразмерный кроссовер Geely, фотографии и характеристики которого «Автоновости дня» публиковали перед Новым годом, теперь рассекретили официально.
Автоновости дня 10 января в 03:02
Общество

В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости вчера в 01:34
Происшествия

Два землетрясения произошли в Кузбассе

Два подземных толчка зарегистрированы в Кемеровской области. Магнитуда первого из них составляла 3,9.
РЕН ТВ вчера в 20:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное