с чего всё началось

Решение трибунала, по словам Витренко, ожидается "в конце 2020 или 2021 году". В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

Экономика Аэропорт «Элиста» планируют продать Аэропорт «Элиста» включен в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020 — 2022 годы.

Политика США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений.

Происшествия В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.

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Происшествия Самолет SSJ-100 вернулся в Шереметьево из-за технических проблем Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт вылета из-за возможных проблем с двигателем, сообщает ТАСС в понедельник, 13 января, со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Армия и оружие Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

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