Экономика

ТАССТАСС«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

Решение трибунала, по словам Витренко, ожидается "в конце 2020 или 2021 году". В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
Читать в источнике
Комментировать943
с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net
 исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Право.рувчера в 08:16

Подробнее о событии

Эксперт: иск «Нафтогаза» по крымским активам к России наивен

РЕН ТВ03:21

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

RT на русскомвчера в 05:57

«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

РБКвчера в 07:52

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму

РИА Новостивчера в 06:45

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму

Коммерсантъвчера в 06:43

Аппетиты «Нафтогаза» по Крыму становятся необузданными

Взгляд.ру03:00

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

ТАССвчера в 05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Политика

Макрон принял приглашение Зеленского посетить Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским принял приглашение посетить Киев.
RT на русском 08:09
Шоу-бизнес

Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике

На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
Актуальные Новости 04:38
Общество

Сыгравшего «Джокера» Хоакина Феникса арестовали на демонстрации

News.ru 01:44
Здоровье

«Решил закончить»: омский врач отказался принимать людей с переломами

С утра врач, которому уже 71 год, пришел на работу и заявил, что не будет принимать больных.
РИА Новости 08:31
Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе

РБК 05:37
Политика

Das Erste: Меркель пора ставить на Путина

Меркель надеется на влияние Путина — прежде всего на Ближнем Востоке, сообщает корреспондент германского телканала Das Erste Кай Кюстнер.
Евразия Daily 05:58
Кино

По комиксам Ex-Machina снимут полнометражный фильм

Серия комиксов писателя Брайана К. Вогана Ex-Machina ляжет в основу нового полнометражного фильма.
REGNUM 02:25
Политика

Зеленский потребовал от Ирана полного признания вины в крушении Boeing

Lenta.ru 01:49
Армия и оружие

Система ПВО Ирана приняла украинский «Боинг» за крылатую ракету

Система ПВО Ирана приняла самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
ФАН 07:41
Футбол

Слуцкий встретился с президентом Татарстана Миннихановым

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.
Sports.ru 06:26
Футбол

«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба

Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Soccer.ru 03:22
Происшествия

26-летний водитель легковушки погиб в ДТП на Светлоярской

26-летний мужчина погиб в результате жуткого ДТП на Светлоярской днем 11 января.
Открытый Нижний 07:27
Шоу-бизнес

Первая жена шейха Дубая поведала, что экс-супруг уже 42 года не дает ей видеться с дочерью, превратив ее жизнь в кошмар

Ливанка Ранда аль-Банна дала интервью, в котором поведала о невероятной жестокости экс-супруга.
Woman.ru 09 января в 11:37
Происшествия

В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы

Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Известия вчера в 07:25
Общество

Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Lenta.ru 03:55
Политика

Президент Ирана назвал сбитый Boeing «непростительной ошибкой»

РБК 01:30
Авто

В Сети показали самую дорогую ГАЗ-23 «Волгу» за 8,5 млн рублей

Известный автоблогер Roma Urraco показал на своем YouTube-канале очередной уникальный ретро-экземпляр – ГАЗ-23 «Волга».
Автоновости дня 03:30
Футбол

Кальяри — Милан 0:0 (1-й тайм)

Ранее 38-летний шведский бомбардир вышел на замену во встрече с генуэзской «Сампдорией» (0:0), однако не отметился результативными действиями.
Евро-футбол.ру 08:40
Здоровье

Директор НИИ онкологии рассказал, что Андрею Павленко не повезло

Для снижения риска заболевания «достаточно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться и проходить медицинские профилактические обследования», сообщил директор НИИ онкологии имени Петрова, главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа Алексей Беляев.
Мойка78 06:33
Армия и оружие

В Киеве заявили, что Россия не имеет «надводного флота»

РИА Новости 08:14
Общество

В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы

Первая в наступившем году масштабная акция против предложенной властями Франции пенсионной реформы проходит в четверг в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09 января в 07:53
Происшествия

Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии

Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Известия 06:35
Происшествия

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 16.37 (совпадает с мск) с эпицентром в пригороде Стамбула Силиври, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в субботу.
РИА Новости 08:49
Культура

Программа «Сам себе режиссер» закрывается после 28 лет в эфире

Ревизор.ру 02:39
Технологии

Пользователи PlayStation выбрали лучшие игры десятилетия

В официальном блоге европейского подразделения Sony подвели итоги пользовательского голосования и огласили результаты на звание лучших игр ушедшего десятилетия.
3DNews 07:39
Происшествия

В Москве мужчина упал на пути на станции метро «Октябрьская»

Мужчина упал на железнодорожные пути на станции метро "Октябрьская" в Москве по собственной неосторожности, он выжил, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 08:37
Политика

В Абхазии после митинга возбудили дело о массовых беспорядках

Дело завели по ч. 1 и 2 ст. 206 УК Абхазии (организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемые погромом и уничтожением имущества).
Коммерсантъ 08:15
Биатлон

Норвегия выиграла женскую эстафету в Оберхофе, россиянки — седьмые

Сборная Норвегии стала первой в женской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Норвежки выиграли три эстафеты из трех в этом сезоне.
Спорт-Экспресс 07:14
Происшествия

На территории Казахстана упали обломки ракеты после учений РФ

News.ru 03:57
Общество

На новогодние перелеты Бастрыкина из бюджета потратили ₽8 млн

По словам экспертов, опрошенных «МБХ медиа», даже если не включать многочисленные административные платежи, например, навигационные, новогодние перелеты Бастрыкина обошлись бюджету в $125 тысяч, то есть примерно 8 миллионов рублей.
Русская Планета 07:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное