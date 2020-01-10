с чего всё началось

Решение трибунала, по словам Витренко, ожидается "в конце 2020 или 2021 году". В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

Политика В Абхазии назначили дату президентских выборов Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату повторных президентских выборов — они пройдут 22 марта.

Экономика «Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".

Общество Систему оплаты труда учителей поменяют в России Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.

Космос Китай поможет Узбекистану в изучении спутниковых технологий Во время переговоров стороны договорились о сотрудничестве в области изучения и развития космических и спутниковых технологий.

Происшествия Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.

Экономика Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.

Политика Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.

Общество Историк Соколов пообещал поделиться с колонией гонораром за роман Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, планирует выпустить анонс своего романа до окончания суда и следствия, а также готов поделиться гонораром с колонией, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Общество СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.

Общество Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Экономика В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, которым предлагается освободить от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Общество Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.

Авто Названы самые популярные модели Toyota в России Возглавила список модель Toyota Corolla с различными типами кузова. На территории России насчитывается 647 671 единица этой модели.

Происшествия У СК есть доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".

Происшествия Врач сообщил о состоянии Литвиновой после ДТП Позже Литвинова в своем Instagram сообщила, что она получила травму подбородка, но с ней все хорошо, так как доктор Кулиев наложил швы.