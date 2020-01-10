Экономика

ТАССТАСС«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

Решение трибунала, по словам Витренко, ожидается "в конце 2020 или 2021 году". В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net
 исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Право.рувчера в 08:16

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«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму

РИА Новостивчера в 06:45

«Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество

РИА Новости Крымвчера в 07:56

«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

РБКвчера в 07:52

Эксперт: иск «Нафтогаза» по крымским активам к России наивен

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«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму

Коммерсантъвчера в 06:43

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

RT на русскомвчера в 05:57

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

ТАССвчера в 05:56
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Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан в ходе антиправительственных выступлений в Тегеране, сообщает агентство Tasnim.
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Даже не мечтал, что как спортивному менеджеру мне сразу же предложат столь серьезное задание в футбольной ассоциации очень престижной страны.
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В середине изображения видна сверхмассивная черная дыра, которая подсвечивается со всех сторон, а также недоступные для наблюдения ранее детали звездного скопления — выступающие кривые кластеры арок с самой плотной концентрацией звезд в нашей галактике, а также кластер Квинтуплет — плотное скопление массивных молодых звезд, каждая из которых в миллион раз ярче нашего Солнца.
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«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Фирмино

Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил бразильский нападающий Роберто Фирмино на 37-й минуте.
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ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире

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Политика

Суд обязал Россию выплатить $82 млн украинским компаниям из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции России по делу о возмещении убытков 12 украинским компаниям за национализацию их активов в Крыму после марта 2014 года.
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СМИ назвали гонорар Макгрегора за бой с Серроне

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Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
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Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января 2020 года.
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Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве

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Несуществующий российский корабль успел превзойти действующий американский

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