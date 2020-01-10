с чего всё началось

Решение трибунала, по словам Витренко, ожидается "в конце 2020 или 2021 году". В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

Здоровье Медики помогают тюменцам выявлять онкологию на ранней стадии У 1 тыс. 216 человек диагностированы предраковые заболевания желудочно-кишечного тракта в 2019 году благодаря бесплатной скрининговой программе, сообщает тюменский "Медицинский город".

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