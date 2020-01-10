с чего всё началось

Решение трибунала, по словам Витренко, ожидается "в конце 2020 или 2021 году". В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

Экономика В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.

Политика Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.

Автоспорт На ралли «Дакар» погиб португальский мотогонщик В ходе седьмого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар» скончался 40-летний португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш, сообщается на официальном сайте гонки.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Фирмино Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил бразильский нападающий Роберто Фирмино на 37-й минуте.

Экономика Черный хлеб в России может подорожать Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.

Происшествия Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».

Политика На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».

Политика ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.

Космос Китай поможет Узбекистану в изучении спутниковых технологий Во время переговоров стороны договорились о сотрудничестве в области изучения и развития космических и спутниковых технологий.

Авто Subaru представила версию Forester с неприличным названием На постаменте полное название звучит так: Forester Ultimate Customised Kit Special edition. Заглавные буквы почему-то были выделены жирным.