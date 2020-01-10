Экономика
ТАСС«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму
Решение трибунала, по словам Витренко, ожидается "в конце 2020 или 2021 году". В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
Читать в источнике
Оценить1051
с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net исполнительный директор компании Юрий Витренко.Право.ру10 января в 08:16
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество
РИА Новости Крым10 января в 07:56
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Авто
В Москве выставили «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти
США заявили властям Ирака, что в случае вывода американских войск из страны, Вашингтон лишит Багдад доступа к хранящимся в США средствам, полученных от продажи нефти.
Спорт
Олимпийская медалистка покинула Иран по политическим мотивам
Призер Олимпийских игр по тхэквондо Кимия Ализаде покинула Иран, передает Fox News.
Экономика
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему
Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
Кино
Рецензия на сериал «Дракула»: Это новый «Шерлок», но вы еще не знаете, почему
Оба сценариста уже работали вместе над сериалом "Шерлок", а Моффат, к тому же, был шоураннером сериала "Доктор Кто" с 2010 по 2016 год.
Шоу-бизнес
Нет смысла лечения. Заворотнюк выписали из клиники
Врачи отправили актрису Анастасию Заворотнюк домой. На протяжении года в СМИ появляется информация о состоянии актрисы.
Политика
Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы.
Автоспорт
На ралли «Дакар» погиб португальский мотогонщик
В ходе седьмого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар» скончался 40-летний португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш, сообщается на официальном сайте гонки.
Происшествия
Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Фирмино
Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил бразильский нападающий Роберто Фирмино на 37-й минуте.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Политика
Миллер: Россия сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что у России нет технологических препятствий для того, чтобы самостоятельно достроить газопровод «Северный поток — 2».
Происшествия
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
Футбол
Дик Адвокат: Смолов хотел перейти в «Фейеноорд», но его не отпустили
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал о желании нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова вернуться в чемпионат Голландии.
Армия и оружие
TOLOnews: в Афганистане уничтожен один из главарей «Талибана»
В Афганистане в результате авиаудара уничтожен «лидер «Талибана»* на северо-востоке страны».
Политика
Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу потерпевшего крушение самолета "Международных авиалиний Украины" и выразил соболезнования жертвам трагедии.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил награду на кинофестивале в США
В воскресенье, 12 января, стало известно, что российский фильм "Дылда" получил награду на кинофестивале в США.
Политика
На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами
Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
Культура
Димаш получил китайскую премию «Лучший певец года»
Премию «Лучший певец года» в китайском Пинъяо получил казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген.
Политика
ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента
Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады
Граждане Канады - наемники одной из частных военных компаний - прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Космос
Китай поможет Узбекистану в изучении спутниковых технологий
Во время переговоров стороны договорились о сотрудничестве в области изучения и развития космических и спутниковых технологий.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей
Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Авто
Subaru представила версию Forester с неприличным названием
На постаменте полное название звучит так: Forester Ultimate Customised Kit Special edition. Заглавные буквы почему-то были выделены жирным.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Шоу-бизнес
Сергей Соседов: «Гарри и Лиза не являются детьми Пугачевой»
Известный музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Гарри и Лиза на самом деле не являются детьми 70-летней Аллы Пугачевой.
Шоу-бизнес
Принц Уильям рассказал об окончательном разрыве с Гарри
Как сообщает The Sunday Times, об этом Уильям рассказал одному из своих друзей.