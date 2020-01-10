Экономика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Читать в источнике
Комментировать799
с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net
 исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Право.ру08:16

Подробнее о событии

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму

Коммерсантъ06:43

«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

РБК07:52

«Нафтогаз Украины» решил судиться с Россией за Крым

Lenta.ru06:45

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму

РИА Новости06:45

«Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество

РИА Новости Крым07:56

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

RT на русском05:57

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

ТАСС05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Известия 02:12
Общество

Раскрыт секрет кардигана Путина

Lenta.ru 03:31
Кино

Комедия «Холоп» собрала в прокате более 2 млрд рублей

Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 1 млрд. рублей.
Уфимские Заметки вчера в 06:39
Наука

Мозг сохранялся неповрежденным 2600 лет

МедиаПоток вчера в 09:27
Экономика

Белоруссия ввела налог на транзит нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
РИА Новости 11:13
Политика

Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего лайнера

Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам лайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который потерпел крушение возле Тегерана, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 11:26
Космос

Boeing заявил о начале финальных испытаний ракеты-монстра

Портал Поиск 04:40
Авто

В России выросли цены на новые автомобили

С 1 января 2020 года цены на новые автомобили в России выросли на 2–6%. Об этом 9 января пишет «Коммерсант».
Известия вчера в 04:44
Культура

ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
РБК 09:23
Политика

США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск

США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
РИА Новости 10:21
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Общество

В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России

РИА Новости 00:42
Футбол

Илья Шкурин пополнил состав ПФК ЦСКА

Bobsoccer вчера в 09:01
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий

Принц Гарри и Меган отметили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.
ТК Звезда 08 января в 17:00
Армия и оружие

ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе

ИА Новороссия 03:23
Финансы

Курс валют сегодня: евро падает на торгах

В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.
Свободная Пресса 08 января в 04:27
Политика

Протестующие в Абхазии захватили оружие

Lenta.ru 04:19
Игры

Ремейк Resident Evil 3 лишится разветвлений сюжета

Отказались в Capcom и от тех небольших разветвлений сюжета, что были в оригинале.
3DNews 01:53
Политика

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму

Президент России Владимир Путин провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
RT на русском 11:18
Происшествия

Пилот летевшего в Москву лайнера вышел из кабины поболтать с другом

Милую беседу пилота рейса Баку-Москва со своим знакомым во время полета запечатлел на видео один из пассажиров.
ТВ Центр 03:37
Политика

США ужесточили санкции против Ирана

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Известия 11:29
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Культура

Нижнетагильский театр кукол превратил Бармалея в Гитлера

Нижнетагильский театр кукол превратил Бармалея в Гитлера Персонаж из "Айболита" раздуется до четырех метров.
Екатеринбург-ТВ 07:20
Происшествия

В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек

Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
РБК 03:24
Происшествия

Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае

По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
RT на русском 08:54
Армия и оружие

Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море

Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
Lenta.ru 11:06
Политика

В НАТО прокомментировали версию о попадании ракеты в Boeing в Иране

Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, версия о попадании ракеты не исключается, но не является подтверждённой.
RT на русском 11:03
Футбол

Дик Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что заинтересован в услугах форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Sports.ru 09:55
Армия и оружие

Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»

Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.
РБК вчера в 02:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное