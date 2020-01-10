Экономика
RT на русском«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net исполнительный директор компании Юрий Витренко.Право.ру08:16
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«Пацаны на колени падали». Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом
Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал о забавных историях с участием своего экс-партнера по команде Александра Алиева.
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Политика
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Ранее принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от некоторых своих полномочий и стать финансово независимыми от королевской семьи, чтобы жить на две страны, о чём сообщили в Instagram.
Общество
Россияне увидят первое в 2020 году лунное затмение
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Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье
Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье, пишет Airporthaber без ссылки на источник.
Общество
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Наука
Опробована протонная терапия, способная вылечить рак за доли секунды
Экономика
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По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Россия хочет продавать топливо по завышенным ценам.
Кино
Рецензия на сериал «Дракула»: Это новый «Шерлок», но вы еще не знаете, почему
Оба сценариста уже работали вместе над сериалом "Шерлок", а Моффат, к тому же, был шоураннером сериала "Доктор Кто" с 2010 по 2016 год.
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Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
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Онкоцентр в Новинках планируют открыть в 2025 году
Первый этап начнется уже в 2021 году и завершится в 2024 году, а второй этап будет проходить в 2024 — 2025 годах.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%.
Кино
В Сети появилось видео с места съемок «Сватов-7»
В Сети появились кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты».
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Шоу-бизнес
Шоумен Александр Ревва женился в четвертый раз
Шоумен женился в четвертый раз. Торжество состоялось на Мальдивах.
Авто
Водители допускают пять ошибок при заправке
Эксперты «Российской газеты» назвали пять ошибок, которые чаще всего совершают водители при заправке своих автомобилей.
Политика
Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета
В момент последнего сеанса связи с диспетчерами пилоты разбившегося в Иране лайнера Boeing 737, принадлежащего компании «Международные авиалинии Украины», сообщили, что полет проходит в штатном режиме.
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В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Экономика
Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России.
Гаджеты
Топ-менеджер Xiaomi раскрыл цену и дату анонса Xiaomi Mi 10
В сообщении представителя бренда было указано, что смартфон Xiaomi Mi 10 предложат по цене не более 505 долларов, однако эта стоимость будет актуальна для китайского рынка.
Футбол
Бывший форвард «Ювентуса» проведёт в тюрьме 3,5 года
Бывший форвард «Ювентуса» Фабрицио Микколи проиграл апелляцию и приговорён к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство.
Политика
Разведка США расследует «российское влияние» на выборы 2020 года
Высокопоставленные лица США полагают, что «российское вмешательство» в выборы 2020 года может оказаться сильнее, чем в 2016 году.
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова победил на шестом этапе ралли «Дакар»
Победителем шестого этапа ралли-марафона «Дакар 2020» стал экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.