Экономика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net
 исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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