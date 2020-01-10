с чего всё началось

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

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