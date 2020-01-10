Экономика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net
 исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество

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«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

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«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму

Коммерсантъвчера в 06:43

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

RT на русскомвчера в 05:57

«Нафтогаз Украины» решил судиться с Россией за Крым

Lenta.ruвчера в 06:45
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В Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке

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Lenta.ru вчера в 19:27
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«Наше исследование доказывает, что здоровый образ жизни может существенно продлить годы, в течение которых человек может жить без жалоб», – отметил автор исследования Янпинг Ли.
UfacityNews.ru вчера в 01:59
Армия и оружие

Борисов назвал объём экспорта российского вооружения в год

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что объём экспорта российского вооружения составляет $14—15 млрд в год.
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Армия и оружие

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Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.
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Политика

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РИА Новости вчера в 16:59
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