с чего всё началось

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

Экономика Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому вводится экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии.

Политика Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая показала голый торс 82-летнего супруга Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала своего супруга с голым торсом, опубликовав в Instagram совместную фотографию с отдыха.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.

Футбол Слуцкий подтвердил, что Тарасов поедет на сбор с «Рубином» Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что полузащитник Дмитрий Тарасов действительно поедет на сбор с казанской командой, а также объяснил, почему клуб решил рассмотреть его кандидатуру.

Космос Ученые приблизились к решению задачи трех тел Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».

Политика Опубликовано новое видео крушения украинского «Боинга» в Иране Журналист BBC в Исламской Республике Иран Али Хашем опубликовал в своем Twitter-аккаунте новое видео, на котором запечатлен момент крушения украинского Boeing 737 под Тегераном.

Политика СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.

Спорт МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.

Общество Жители России увидят первое в этом году лунное затмение Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.