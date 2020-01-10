с чего всё началось

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

Политика Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).

Политика Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку Глава Абхазии Рауль Хаджимба решил сложить свои полномочия спустя полтора часа после приезда в Сухум помощника президента России Владислава Суркова.

Общество Учёные объяснили причины резкого потепления климата в РФ О причинах, по которым в России происходит в 2,5 раз быстрее, чем в среднем на планете, потепление климата, рассказал 12 января специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

Фигурное катание Фигурист Мозалёв завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх Российский фигурист Андрей Мозалёв завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.

Экономика В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ "Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Шоу-бизнес Пелагея поделилась деталями развода с Телегиным Популярная исполнительница Пелагея, в конце декабря сообщившая о разводе с мужем, хоккеистом сборной России, Иваном Телегиным, рассказала журналистам детали расставания со спортсменом.

Общество Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.

Общество Японский журналист потребовал через суд выдать ему загранпаспорт Японский журналист-фрилансер Дзюмпэй Ясуда, который долгое время находился в плену у боевиков в Сирии, обратился в суд с требованием к правительству предоставить ему загранпаспорт.

Технологии В России появились индикаторы для определения повторной заморозки рыбы Как отмечает директор Инжирингового химико-технологического центра Томского университета Алексея Князева, при заморозке продукта до -18 градусов жидкость, находящаяся в сосуде, застывает и расширяется, передает Nation News.

Здоровье Вспышка кори в Заринске не подтвердилась Два случая кори, с подозрением на которую в Заринске на новогодних праздниках в больницу попали два человека, не подтвердились.

Политика Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов Согласно исследованию фонда "Петербургская политика", до региональных выборов 2020 года вновь ожидается серия отставок губернаторов.

Общество Кобзев огласит послание о положении дел в Иркутской области 15 марта Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев огласит послание о положении дел в регионе 15 марта, сообщил на оперативном совещании 13 января полпред губернатора в заксобрании Роман Буянов.