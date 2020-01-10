Экономика
RT на русском«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net исполнительный директор компании Юрий Витренко.Право.ру10 января в 08:16
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Урвать чужого. «Нафтогаз» собирается вновь судиться из-за имущества в Крыму
Национальная служба новостей00:33
«Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество
РИА Новости Крым10 января в 07:56
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В Приморье осужденного нашли мертвым в колонии
Как сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК, по факту смерти проводится проверка.
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Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.
Шоу-бизнес
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Общество
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Японский журналист-фрилансер Дзюмпэй Ясуда, который долгое время находился в плену у боевиков в Сирии, обратился в суд с требованием к правительству предоставить ему загранпаспорт.
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«Нью-Йорк Рейнджерс» выставит на трансфер голкипера Александра Георгиева.
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Вспышка кори в Заринске не подтвердилась
Два случая кори, с подозрением на которую в Заринске на новогодних праздниках в больницу попали два человека, не подтвердились.
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Умеренный рост демонстрирует цена на нефть марки WTI
Цена на февральские поставки нефти WTI демонстрирует рост после продолжительного падения.
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Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Согласно исследованию фонда "Петербургская политика", до региональных выборов 2020 года вновь ожидается серия отставок губернаторов.
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Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК
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