Экономика
RT на русском«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net исполнительный директор компании Юрий Витренко.Право.ру08:16
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Политика
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
Армия и оружие
Госдепартамент США одобрил продажу Сингапуру истребителей F-35B
Госдепартамент США одобрил продажу 12 истребителей F-35B Сингапуру, об этом 10 января сообщает Al Arabia.
Культура
Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»
Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
Происшествия
В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
"Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное", - говорится в заявлении.
Космос
Специалисты NASA показали снимок центра нашей Галактики
По словам ученых, полученная информация помогла им узнать, чем питается сверхмассивная черная дыра в центре галактики.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни
Накануне принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят сыграть «новую прогрессивную роль» в институте монархии и стать финансово независимыми.
Теннис
Хачанов проиграл в стартовом матче полуфинала ATP Cup
Сборная России с поражения стартовала в противостоянии с Сербией в полуфинале ATP Cup. Карен Хачанов в двух партиях уступил Душану Лайовичу.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении гумпомощи Сирии
Совет Безопасности ООН в последний день действия мандата на трансграничные операции по доставке гумпомощи сирийцам принял внесенную Бельгией и Германией резолюцию, предлагающую продление механизма на полгода и доставку помощи через два КПП, а не четыре как раньше.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Космос
NASA назначило дату запуска корабля Cygnus к МКС
Футбол
Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны»
Испанский журналист Гонсало Миро сообщил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании текущего сезона.
Транспорт
Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Наука
Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в 5 раз
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Политика
Жириновский назвал причину конфликтов на Ближнем Востоке
Причиной конфликта на Ближнем Востоке являются расположенные там запасы нефти и газа.
Армия и оружие
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
Культура
Найдена утерянная версия песни Высоцкого «Райские яблоки»
Самая ранняя версия песни «Райские яблоки» певца Владимира Высоцкого была обнаружена в архиве народного артиста России Ивана Бортника.
Игры
Бывший вице-президент Xbox выбрал PlayStation 5 вместо Series X
Бывший вице-президент игрового подразделения Microsoft Майкл Ибарра заявил, что купит PlayStation 5, а эксклюзивы Xbox будет проходить на ПК.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Общество
Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова победил на шестом этапе ралли «Дакар»
Победителем шестого этапа ралли-марафона «Дакар 2020» стал экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Экономика
Власти РФ отказались от приватизации Свердловской киностудии
Свердловскую киностудию включали в планы приватизации с 2014 года.