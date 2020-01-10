с чего всё началось

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

Политика США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.

Культура Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы» Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".

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Теннис Хачанов проиграл в стартовом матче полуфинала ATP Cup Сборная России с поражения стартовала в противостоянии с Сербией в полуфинале ATP Cup. Карен Хачанов в двух партиях уступил Душану Лайовичу.

Политика СБ ООН принял резолюцию о продлении гумпомощи Сирии Совет Безопасности ООН в последний день действия мандата на трансграничные операции по доставке гумпомощи сирийцам принял внесенную Бельгией и Германией резолюцию, предлагающую продление механизма на полгода и доставку помощи через два КПП, а не четыре как раньше.

Футбол Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны» Испанский журналист Гонсало Миро сообщил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании текущего сезона.

Транспорт Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.

Происшествия Бочкарева призналась в хранении наркотиков Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.