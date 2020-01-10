Экономика
RT на русском«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Читать в источнике
Оценить1056
с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net исполнительный директор компании Юрий Витренко.Право.ру10 января в 08:16
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество
РИА Новости Крым10 января в 07:56
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 08:23, Ашберн
Армия и оружие
CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана
Происшествия
Из ФСБ уволили сотрудников, которые снимали стрельбу на Лубянке
Речь идет о силовиках с "хорошими должностями" Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек, причастных к съемке стрельбы на Лубянке, пишет РБК.
Политика
Миллер: Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Путин выразил надежду, что газопровод достроят до конца 2020 г. либо в I квартале 2021 г. В свою очередь Меркель заявила, что Берлин продолжит оказывать поддержку реализации проекта.
Политика
Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
Экономика
ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
Общество
Назван город с самым грязным воздухом в мире
В Международном рейтинге AQI по загрязненности воздуха лидирует столица Боснии и Герцеговины Сараево, передает РЕН ТВ.
Происшествия
Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Хоккей
«Ак Барс» разгромно проиграл «Адмиралу»
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Политика
Лидер оппозиции Бжания прибыл на переговоры с президентом Абхазии
Один из лидеров абхазской оппозиции Аслан Бжания прибыл в резиденцию президента Рауля Хаджимбы на переговоры, сообщил ТАСС в воскресенье руководитель оппозиционного общенационального движения по защите государственности Теймураз Хишба.
Футбол
Хави может возглавить «Барселону» на следующей неделе
Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Хави, может занять пост главного тренера каталонского клуба на следующей неделе.
Политика
Нетаньяху обвинил Иран в халатности и обмане всего мира
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает, что Иран обманул весь мир, скрывая свою причастность к крушению украинского самолета, передает РИА "Новости".
Финансы
Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях
Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.
Политика
Родственникам жертв крушения украинского Boeing начали угрожать
Иранские спецслужбы угрожают родственникам жертв крушения украинского Boeing. Об этом сообщает телеканал Iran International в Twitter.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.
Армия и оружие
Появилось видео пуска «Кинжала» на учениях в Черном море
Опубликованы кадры пуска ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик был обнародован телеканалом «Звезда».
Футбол
Осорио заявил о желании остаться в «Зените» после окончания аренды
Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, что хотел бы остаться в российской команде по окончании аренды.
Общество
В ходе учений Минобороны РФ в Казахстане упал обломок ракеты
Теннис
Джокович обыграл Надаля в финале ATP Cup
Экономика
Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%
Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
Армия и оружие
Иран признал вину в крушении украинского самолета
Футбол
Новиков: посоветовал Липовому остаться в «Оренбурге»
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков отметил, что намерен дать шанс проявить себя молодым игрокам московского клуба.
Политика
Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.