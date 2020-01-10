с чего всё началось

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

Наука Одна бессонная ночь может повысить риск болезни Альцгеймера В результате исследования ученые получили еще одно подтверждение тому, что нарушения сна могут быть причиной с развития болезни Альцгеймера.

Биатлон Биатлонист Логинов не попал в эстафетный состав России в Оберхофе Международный союз биатлонистов на официальном сайте опубликовал составы мужской и женской сборных России на эстафету, которая состоится в рамках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

Общество Умер правивший 50 лет Оманом султан В Омане умер султан Кабус Бен Саид, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ государства, расположенного на берегах Персидского залива.

Футбол Руководство «Барселоны» собирается назначить Хави главным тренером Бывший игрок "Барселоны" Хави может вернуться в каталонский клуб и стать главным тренером. На данный момент Хави работает в Катаре.

Происшествия Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.

Авто ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City» Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».