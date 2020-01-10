Экономика
RT на русском«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net исполнительный директор компании Юрий Витренко.Право.ру08:16
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Политика
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Дочь экс-президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Армия и оружие
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Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой
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Историк: «Отречение Меган и Гарри может быть выгодно Елизавете II»
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