Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» отреагировал на заявление главы «Газпрома» по цене на газ для Украины
Rambler News Service09:22
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
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