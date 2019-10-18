с чего всё началось

«Нафтогаз» направит 1 ноября иски «Газпрому» на 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» подготовил новые иски к «Газпрому» на $11 млрд

Происшествия Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Авто Дешевая версия Kia Sportage стала бестселлером марки Южнокорейская компания Kia за первые девять месяцев 2019 года зафиксировала наибольший спрос в отношении кроссовера Kia Sportage.

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Общество В проекте реновации в Москве нашли 255-метровый небоскреб Жилой дом в 72 этажа с разрешенной высотой 255 м включен в проект реновации в 3-м микрорайоне в Покровском-Стрешнево в Москве, пишет издание The Village со ссылкой на документы и пресс-службу Москомархитектуры.

Происшествия В Берлине загорелся поезд, есть пострадавшие По данным пожарных, на которые ссылается Morgenpost, пострадали несколько человек. В поезде ехали фанаты футбольного клуба «Фрайбург».

Армия и оружие На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.

Футбол Бубнов поставил на победу «Спартака» в матче с «Рубином» В первом матче при Доменико Тедеско спартаковцы приложат все усилия, чтобы проявить себя и прервать черную полосу из шести поражений подряд, приводит Sportbox.ru слова Бубнова.

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Энергетика В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.

Космос В почвах Луны и Марса впервые вырастили урожай Почва Марса оказалась более пригодна для выращивания растений, чем лунный грунт, выяснили исследователи Вагенингенского университета в Нидерландах.

Экономика Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

Политика Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.

Происшествия Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Армия и оружие Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км. Об этом сообщило в субботу, 19 октября, «РИА Новости» со ссылкой на советника президента Турции Ясина Актая.

Единоборства Рейес нокаутировал Вайдмана, Родригес победил Стивенса В Бостоне завершился турнир UFC on ESPN 6. В главном событии турнира Доминик Рейес одержал победу нокаутом над Крисом Вайдманом.

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Общество Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.

Происшествия Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.

Технологии В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.