с чего всё началось

«Нафтогаз» направит 1 ноября иски «Газпрому» на 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» подготовил новые иски к «Газпрому» на $11 млрд

Политика Глава Киевской ОГА подал в отставку Напомним, как сообщало информационное агентство «УНИАН», 10 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна в качестве главы Киевской ОГА и назвал его «профессиональным специалистом» и «действительным менеджером».

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.

Происшествия Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.

Политика Лавров признался, за что ему было стыдно Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему неудобно и даже стыдно за некоторые моменты в истории нашей страны.

Происшествия Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ брехней Мать девочки, попавшей в одну из орловских больниц в истощенном состоянии, отреагировала на сообщения СМИ об издевательствах над ребенком, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.

Общество Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.

Политика Великобритания запустила особый план по жесткому Brexit Гоув добавил, что у Великобритании есть все средства и возможности, чтобы успеть осуществить Brexit в октябре, соответствующие сроки закреплены в соглашении с Брюсселем.

Шоу-бизнес Ксению Собчак обвинили в мошенничестве 37-летняя Ксения Собчак вновь оказалась в эпицентре скандала. На этот раз телеведущую обвинили в мошенничестве, причем, ее же подписчики.

Футбол «Интер» переиграл «Сассуоло» с дублями Лукаку и Мартинеса Футбольный миланский клуб "Интер" переиграл команду "Сассуоло" в матче восьмого тура итальянской футбольной Серии А. Игр состоялась на поле стадиона "Мапей-Читта-дель-Триколоре" в Реджо-нель-Эмилии и закончилась со счетом 4:3 в пользу гостей.