Энергетика
BFM.ru«Нафтогаз» подготовил новые иски к «Газпрому» на $11 млрд
«Нафтогаз» направит 1 ноября иски «Газпрому» на 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось
«1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — написал он в Facebook.RT на русскомвчера в 07:23
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