с чего всё началось

«Нафтогаз» направит 1 ноября иски «Газпрому» на 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа. Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» подготовил новые иски к «Газпрому» на $11 млрд

Спорт Дело Васильевой. Сборная России лишилась квоты в Кубке мира Международный союз биатлонистов после дисквалификации россиянки Маргариты Васильевой аннулировал ее результаты в международных соревнованиях начиная с 4 февраля 2019 года.

Политика Британский парламент проголосует по поправке об отсрочке Brexit В субботу, 19 октября, депутаты палаты общин будут голосовать по поправке депутата Оливера Летвина, которая предполагает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если парламент Великобритании одобрит новую сделку.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян вновь стала мамой Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.

Теннис Скончался бывший теннисист Александр Волков Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.

Футбол Фонсека: современный футбол убивает лучших игроков Современный футбол убивает лучших игроков, потому что физически невозможно принимать участие в таком огромном количестве матчей.

Общество Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.

Общество Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

Общество В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Политика Ближайшее окружение Кадырова опровергло свою зачистку Высокопоставленные чиновники Чечни опровергли публикацию «Новой газеты» о зачистке ближайшего окружения главы республики Рамзана Кадырова.