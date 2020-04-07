Экономика
Известия«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд
«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд. Об этом 7 апреля на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Происшествия
СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России
Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».
Общество
В Сети появилось видео, на котором Эзра Миллер нападает на фанатку
В Сети опубликовали видео, на котором американский актер Эзра Миллер набрасывается на фанатку, сообщает Mirror.
Авто
Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа
Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Политика
Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден
Пик эпидемии COVID-19 в России еще не прошел, заявил президент РФ Владимир Путин.
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Политика
Лукашенко готовится лечить белорусов от коронавируса
Сегодня, 7 апреля, президент Белоруссии выслушал доклад министерства здравоохранения, что медицинские учреждения республики готовы к борьбе в коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
Серийные атомные подлодки проекта 885М «Ясень» стали меньше размером
Москва, 5 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» «Казань», проходящая госиспытания, заметно отличается от головного корабля серии ПЛАРК (атомная подводная лодка с крылатыми ракетами) «Северодвинск», сообщает 5 апреля газета «Известия» со сслыкой на источники в военно-промышленном комплексе России.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Политика
Путин отправил телеграмму заражённому коронавирусом Джонсону
Во вторник, 7 апреля, президент России Владимир Путин направил слова поддержки премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Хоккей
Бывший хоккеист сборной Швейцарии умер от коронавируса
Бывший хоккеист сборной Швейцарии Роджер Шаппо скончался от коронавируса.
Общество
Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом
31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Шоу-бизнес
Земфира сообщила, что пишет новый альбом в самоизоляции
Певица Земфира сообщила о том, что работает над созданием нового альбома, пока сидит дома в самоизоляции, пишет «МК».
Здоровье
Испытания препаратов от коронавируса начались в России
Клинические испытания лекарственных препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Калидавир», предназначенных для лечения коронавируса начались в России, сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
Общество
Минфин предложил исключить букмекера «Фонбет» из списка системообразующих организаций
"Фонбет", чье включение в перечень системообразующих организаций привлекло внимание общественности, является одним из крупнейших игроков российского рынка.
Армия и оружие
ВКС России получат еще два модернизированных Ан-124 «Руслан»
ВКС России получат еще два военных транспортника модели Ан-124 «Руслан».
Политика
Путин назвал непростым этапом для России ситуацию с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 является непростым этапом в жизни России, но если действовать грамотно, страна преодолеет коронавирус с минимальными потерями.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Футбол
В случае отмены сезона в АПЛ «Манчестер Юнайтед» потеряет больше всех
Британское издание Daily Mail подсчитало приблизительные потери клубов АПЛ в случае отмены сезона.
Экономика
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%.
Хоккей
Скабелка покинет пост главного тренера «Барыса»
Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка не договорился с клубом о новом контракте и покинет команду, сообщатся на сайте клуба КХЛ из Казахстана.
Происшествия
Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Общество
Банк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт
Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше 34 долларов за баррель
Стоимость контрактов на поставку в июне 2020 года нефти марки Brent поднялась до 34 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.