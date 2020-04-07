«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд. Об этом 7 апреля на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

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