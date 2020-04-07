Экономика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд. Об этом 7 апреля на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Читать в источнике
Комментировать129

Подробнее о событии

Нафтогаз решил предъявить новые претензии Газпрому

Взгляд.ру09:50

«Нафтогаз» готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 миллиарда

РИА Новости10:16

«Нафтогаз» планирует предъявить «Газпрому» новые претензии на $17,3 млрд

ТАСС09:52

В «Нафтогазе» напомнили об оставшихся претензиях к «Газпрому» на $17 млрд

РБК11:23

«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

Известия09:46

«Нафтогаз» намерен предъявить «Газпрому» новые претензии на $17,3 млрд

News.ru09:44

Украина задумала взыскать с «Газпрома» миллиарды долларов

Lenta.ru09:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Происшествия

СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России

Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».
RT на русском 10:07
Общество

В Сети появилось видео, на котором Эзра Миллер нападает на фанатку

В Сети опубликовали видео, на котором американский актер Эзра Миллер набрасывается на фанатку, сообщает Mirror.
РИА Новости вчера в 13:16
Авто

Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Автоновости дня 04:55
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Политика

Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

Пик эпидемии COVID-19 в России еще не прошел, заявил президент РФ Владимир Путин.
Моя Москва.онлайн 10:02
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Политика

Лукашенко готовится лечить белорусов от коронавируса

Сегодня, 7 апреля, президент Белоруссии выслушал доклад министерства здравоохранения, что медицинские учреждения республики готовы к борьбе в коронавирусной инфекцией.
iReactor 09:14
Армия и оружие

Серийные атомные подлодки проекта 885М «Ясень» стали меньше размером

Москва, 5 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» «Казань», проходящая госиспытания, заметно отличается от головного корабля серии ПЛАРК (атомная подводная лодка с крылатыми ракетами) «Северодвинск», сообщает 5 апреля газета «Известия» со сслыкой на источники в военно-промышленном комплексе России.
REGNUM 05 апреля в 15:36
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv 05:44
Политика

Путин отправил телеграмму заражённому коронавирусом Джонсону

Во вторник, 7 апреля, президент России Владимир Путин направил слова поддержки премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
Форпост Северо-Запад 10:50
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Хоккей

Бывший хоккеист сборной Швейцарии умер от коронавируса

Бывший хоккеист сборной Швейцарии Роджер Шаппо скончался от коронавируса.
МК-Спорт 11:19
Религия

Благодатный огонь в Иерусалиме сойдет без паломников

Вести.Ru 07:53
Общество

Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РБК 10:30
Шоу-бизнес

Земфира сообщила, что пишет новый альбом в самоизоляции

Певица Земфира сообщила о том, что работает над созданием нового альбома, пока сидит дома в самоизоляции, пишет «МК».
Ореанда-Новости 11:18
Здоровье

Испытания препаратов от коронавируса начались в России

Клинические испытания лекарственных препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Калидавир», предназначенных для лечения коронавируса начались в России, сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
Live24 07:20
Общество

Минфин предложил исключить букмекера «Фонбет» из списка системообразующих организаций

"Фонбет", чье включение в перечень системообразующих организаций привлекло внимание общественности, является одним из крупнейших игроков российского рынка.
Интерфакс 09:35
Армия и оружие

ВКС России получат еще два модернизированных Ан-124 «Руслан»

ВКС России получат еще два военных транспортника модели Ан-124 «Руслан».
Дни24 10:24
Политика

Путин назвал непростым этапом для России ситуацию с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 является непростым этапом в жизни России, но если действовать грамотно, страна преодолеет коронавирус с минимальными потерями.
RT на русском 11:09
Общество

В Кремле оценили необходимость звать ветеранов на День Победы

Lenta.ru 06:18
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 05 апреля в 07:23
Футбол

В случае отмены сезона в АПЛ «Манчестер Юнайтед» потеряет больше всех

Британское издание Daily Mail подсчитало приблизительные потери клубов АПЛ в случае отмены сезона.
LiveSport.ru 09:11
Экономика

Россиян предупредили о резком росте цен на продукты

Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Lenta.ru 02:40
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%.
ТАСС 08:24
Хоккей

Скабелка покинет пост главного тренера «Барыса»

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка не договорился с клубом о новом контракте и покинет команду, сообщатся на сайте клуба КХЛ из Казахстана.
РИА Новости вчера в 03:36
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Коммерсантъ 09:42
Общество

Банк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт

Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Российская газета 04:35
Единоборства

Уайт намерен арендовать частный остров для проведения UFC 249

News.ru 03:20
Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше 34 долларов за баррель

Стоимость контрактов на поставку в июне 2020 года нефти марки Brent поднялась до 34 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета 00:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное