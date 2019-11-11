Энергетика
Деловое.ТВ«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины
В октябре газовая компания понижала цену на газ для населения на 4,9%/ "Нафтогаз" уточнил, что в стоимость не входит НДС, а также наценка газосбытов и транспортных расходов. По словам представителей компании, цена осталась ниже, чем в ноябре 2016 года.
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Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 00:14
Происшествия
В корпусе колледжа в Благовещенске не было металлодетектора
В корпусе благовещенского колледжа, где студент в четверг устроил стрельбу, не оказалось металлодетектора, сообщил журналистам руководитель регионального управления СК РФ Станислав Белянский.
РИА Новости 02:16
Здоровье
Названа смертельная опасность популярного лекарства
Американские ученые доказали, что известная пищевая добавка «Кратом» губительно влияет на печень.
Волгоградская правда 12 ноября в 22:02
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
RT на русском вчера в 09:21
Происшествия
СК назвал причину крушения самолета Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Политика
Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.
Взгляд.ру вчера в 05:55
Общество
Разрешена конфискация имущества у друзей чиновников-воров
Конституционный суд принял поистине народное решение: можно изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми гражданами, а не только чиновниками и членами их семей.
Московский Комсомолец 12 ноября в 08:19
Армия и оружие
Число жертв от ударов Израиля по сектору Газа выросло до десяти
Десять человек погибли в результате авиаударов израильских ВВС по территории палестинского сектора Газа, 13 ноября сообщает минздрав палестинской автономии.
REGNUM 12 ноября в 16:28
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета вчера в 15:25
Политика
В среду в конгрессе начнутся слушания по импичменту Трампа
В среду утром на заседании палаты представителей конгресса начнутся слушания по импичменту Трампа.
Российская газета 12 ноября в 21:31
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур по 11 погибшим в ДТП
Напомним, сегодня, 14 ноября, около 7:00 местного времени при столкновении трёх автомобилей семеро человек погибли и ещё двое получили ранения.
REGNUM 00:50
Футбол
Месси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
Sportbox.RU вчера в 19:21
Наука
Найден простой и эффективный способ избавиться от депрессии
Ugpressa.ru 02:36
Общество
Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
Ведомости вчера в 05:00
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Политика
Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.
Известия вчера в 14:54
Происшествия
Под Курганом ребенка насмерть сбили на глазах у матери
Трагедия произошла в 7.20 14 ноября на 14-м километре дороги Курган—Половинное (в районе деревни Лукино).
URA.Ru 02:03
Политика
Украина оценила принятые ФРГ поправки к Газовой директиве ЕС
Премьер Украины Алексей Гончарук отреагировал на то, что парламент Германии (бундестаг) принял проект закона, который регулирует поправки к Газовой директиве ЕС в стране.
Газета.Ru 00:22
Общество
ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте
В российском Центробанке заявили о недопустимости рассылки банковских карт по почте, пишет газета "КоммерсантЪ".
KM.ru 02:01
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК вчера в 12:44
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Жительница Челябинской области покончила с собой после того, как от нее сбежали трое детей - она держала дочерей 20 и 11 лет, а также 15-летнего сына взаперти на протяжении 11 лет.
Газета.Ru 12 ноября в 13:22
Политика
Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо
Во время личной встречи Эрдоган вернул Трампу письмо, которое глава Белого дома направил ему в день начала операции "Источник мира".
ТВ Центр 02:08
Общество
Насильникам и убийцам запретят работать таксистами
Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
РБК вчера в 18:56
Общество
В Екатеринбурге проверят павильон с тараканами и шаурмой
В Екатеринбурге Роспотребнадзор и полиция проверят павильон, торгующий шаурмой и другой выпечкой, приготовленной якобы в антисанитарных условиях.
REGNUM 02:34
Происшествия
Задержаны ростовский глава управления ФСИН Даххаев и его замы
Телеканал 360° вчера в 04:18
Армия и оружие
Россия собралась нарастить подводные силы на Балтике
Балтфлот (БФ) может стать третьим после Черноморского и Тихоокеанского, для которого будет построена серия вооруженных крылатыми ракетами «Калибр» подлодок проекта 636.3, сообщили два источника в кораблестроительной отрасли.
Взгляд.ру 00:51