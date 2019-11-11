Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВ«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины

В октябре газовая компания понижала цену на газ для населения на 4,9%/ "Нафтогаз" уточнил, что в стоимость не входит НДС, а также наценка газосбытов и транспортных расходов. По словам представителей компании, цена осталась ниже, чем в ноябре 2016 года.
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Обещать — не значит жениться: «Нафтогаз» обманул всю Украину

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Rambler News Service11 ноября в 12:10

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«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Газета.Ru11 ноября в 13:25

«Нафтогаз» на 14,7% повысил цену на газ для населения

Телеканал 360°11 ноября в 17:02
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Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Газета.Ru 10:09
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Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
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В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
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МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
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Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
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Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
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Коломойский призвал власти Украины восстановить отношения с Россией

По словам Коломойского, Россия в любом случае сильнее Украины, поэтому, как подчеркнул олигарх, Киеву нужно улучшать отношения с Москвой.
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