Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВ«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины

В октябре газовая компания понижала цену на газ для населения на 4,9%/ "Нафтогаз" уточнил, что в стоимость не входит НДС, а также наценка газосбытов и транспортных расходов. По словам представителей компании, цена осталась ниже, чем в ноябре 2016 года.
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«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения на 14,7% в ноябре

Известия11 ноября в 13:41

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

RT на русском11 ноября в 18:45

«Нафтогаз» на 14,7% повысил цену на газ для населения

Телеканал 360°11 ноября в 17:02

«Нафтогаз Украины» на 15% поднял цену на газ для населения

REGNUM11 ноября в 13:53

Обещать — не значит жениться: «Нафтогаз» обманул всю Украину

РИА Новостивчера в 00:00

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Газета.Ru11 ноября в 13:25

«Нафтогаз» повысил цену на газ для украинцев почти на 15%

Rambler News Service11 ноября в 12:10
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Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы, открытой в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
ТК Звезда вчера в 23:28
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Происшествия

Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

Российская газета 03:53
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Общество

Арестован глава оборонного НИИ электронных приборов в Новосибирске

Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал управляющего директора Новосибирского научно-исследовательского института электронных приборов (АО «НИИЭП»), (входит в «Техмаш») Амира Алямова.
Взгляд.ру 05:41
Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем

На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
GreatLove вчера в 11:04
Политика

В Киеве рассчитывают на мир в Донбассе после «нормандского» саммита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что на встрече лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция и Германия) могут быть решены вопросы по установлению мира в Донбассе.
РИА Новости 04:10
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Общество

В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной

Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
РИА Новости 04:38
Авто

Эксперты рассказали, какие авто сложнее всего перепродать

Московский Комсомолец 04:24
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК вчера в 12:44
Шоу-бизнес

Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности

Певица Натали сообщила, что она не ждет четвертого ребенка.
Народные новости вчера в 09:00
Политика

Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд

Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
РБК вчера в 06:46
Политика

Минск намерен изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Технологии

Блогеры и стримеры смогут заработать в «Одноклассниках»

Новая система донатов будет полезна блогерам и постоянным авторам, регулярно создающим видеоконтент в ОК и OK Live, а также всем пользователям соцсети, которые запускают трансляции для своих друзей и подписчиков.
Sostav.ru 02:35
Политика

Парламент Грузии провалил избирательную реформу

Парламент Грузии не принял поправки в Конституцию Грузии, предполагающие проведение парламентских выборов уже в 2020 году исключительно по пропорциональной системе и при нулевом избирательном барьере.
Sputnik Грузия 04:16
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Культура

В Петербурге открывается восьмой Международный культурный форум

РИА Новости вчера в 16:28
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Здоровье

В Ростове школу закрыли на карантин из-за пневмонии

Школу №86 в Ростове-на-Дону закрыли на карантин. Учебный процесс приостановлен из-за вспышки пневмонии среди учеников.
1rnd.ru вчера в 09:28
Общество

Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»

12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Известия вчера в 20:40
Хоккей

Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»

Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Народные новости 12 ноября в 23:07
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»

Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 12 ноября в 09:35
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Экономика

Закон о повышенной страховке по вкладам примут до конца года

Закон о повышенной страховке по вкладам примут до конца года Как ожидается, в России уже со следующего года граждане, оказавшиеся в особых жизненных ситуациях, смогут получать повышенное страховое возмещение по вкладам и счетам в банках в размере до 10 млн руб. Депутаты обещают, что закон будет принят до конца года.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 21:14
Общество

Медведев призвал сделать диспансеризацию удобной для людей

Диспансеризация должна стать более удобной для россиян, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 05:29
Происшествия

СК назвал виновников крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Газета.Ru 05:10
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