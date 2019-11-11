В октябре газовая компания понижала цену на газ для населения на 4,9%/ "Нафтогаз" уточнил, что в стоимость не входит НДС, а также наценка газосбытов и транспортных расходов. По словам представителей компании, цена осталась ниже, чем в ноябре 2016 года.

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