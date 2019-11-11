Энергетика
Деловое.ТВ«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины
В октябре газовая компания понижала цену на газ для населения на 4,9%/ "Нафтогаз" уточнил, что в стоимость не входит НДС, а также наценка газосбытов и транспортных расходов. По словам представителей компании, цена осталась ниже, чем в ноябре 2016 года.
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Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске
Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы, открытой в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Происшествия
Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Общество
Арестован глава оборонного НИИ электронных приборов в Новосибирске
Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал управляющего директора Новосибирского научно-исследовательского института электронных приборов (АО «НИИЭП»), (входит в «Техмаш») Амира Алямова.
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем
На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
Политика
В Киеве рассчитывают на мир в Донбассе после «нормандского» саммита
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что на встрече лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция и Германия) могут быть решены вопросы по установлению мира в Донбассе.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Общество
В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной
Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
Авто
Эксперты рассказали, какие авто сложнее всего перепродать
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Шоу-бизнес
Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности
Певица Натали сообщила, что она не ждет четвертого ребенка.
Политика
Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
Политика
Минск намерен изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Технологии
Блогеры и стримеры смогут заработать в «Одноклассниках»
Новая система донатов будет полезна блогерам и постоянным авторам, регулярно создающим видеоконтент в ОК и OK Live, а также всем пользователям соцсети, которые запускают трансляции для своих друзей и подписчиков.
Политика
Парламент Грузии провалил избирательную реформу
Парламент Грузии не принял поправки в Конституцию Грузии, предполагающие проведение парламентских выборов уже в 2020 году исключительно по пропорциональной системе и при нулевом избирательном барьере.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Культура
В Петербурге открывается восьмой Международный культурный форум
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
Здоровье
В Ростове школу закрыли на карантин из-за пневмонии
Школу №86 в Ростове-на-Дону закрыли на карантин. Учебный процесс приостановлен из-за вспышки пневмонии среди учеников.
Общество
Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»
12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
Экономика
Закон о повышенной страховке по вкладам примут до конца года
Закон о повышенной страховке по вкладам примут до конца года Как ожидается, в России уже со следующего года граждане, оказавшиеся в особых жизненных ситуациях, смогут получать повышенное страховое возмещение по вкладам и счетам в банках в размере до 10 млн руб. Депутаты обещают, что закон будет принят до конца года.
Общество
ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте
Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Медведев призвал сделать диспансеризацию удобной для людей
Диспансеризация должна стать более удобной для россиян, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.