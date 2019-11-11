Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Происшествия
Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега
Жительница города Усть-Катав Челябинской области покончила с собой после того, как ее трое детей сбежали из дома.
Lenta.ru 04:37
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Армия и оружие
США оценят угрозу космической войны с Россией и Китаем
Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны, сообщает Bloomberg.
РБК 03:08
Происшествия
Жительница Саратовской области бросила новорожденного ребенка на улице
Жительница поселка Базарный Карабулак Саратовской области родила дома девочку, после чего вынесла новорожденную на улицу и оставила на территории размещения бытовых отходов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области во вторник, 12 ноября.
Известия 04:11
Политика
США выиграли тендер на Украине на нефтегазовый проект, пишут СМИ
Два сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине.
ФАН вчера в 18:58
Общество
Медведев в шутку посоветовал привиться от Эболы вместо гриппа
Позже, в ходе совещания по развитию генетических технологий, глава правительства в шутку заявил, что те, кто не привился от гриппа, могут воспользоваться вакциной от лихорадки Эбола, передает «РИА Новости».
Известия 03:34
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Политика
Вице-премьер Украины: мы идем в НАТО, потому что так хочет народ
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заверяет, что при нынешней власти курс на НАТО и ЕС остается неизменным, но в альянс страна вступит раньше.
REGNUM 03:34
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Политика
Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту
Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу.
Lenta.ru 04:55
Культура
В Токио выбрали «Мисс Интернешнл 2019»
В японской столице Токио прошел конкурс «Мисс Интернешнл 2019».
Росбалт 04:18
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Верке Сердючке стало плохо на съемках новогоднего шоу
Вечерняя Москва вчера в 19:45
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня вчера в 17:36
Политика
На Украине возбудили дело против Соловьева
Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
Газета.Ru 04:09
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК вчера в 04:54
Космос
НАСА завершает строительство ракеты для полета на Луну
Соединенные штаты приближаются к завершающей стадии космической программы, результатом которой обещается полет на Луну.
Аргументы недели 10 ноября в 04:37
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном
Коммерсантъ 02:53
Армия и оружие
Россия и Турция проводят четвертое совместное патрулирование в Сирии
REGNUM вчера в 05:05
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 01:40
Происшествия
СК проверит информацию о других преступлениях историка Соколова
Напомним, вчера доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве и расчленении своей ученицы, с которой его связывал роман.
Российская газета 03:42
Происшествия
У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту
Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту.
РИА Новости 02:29
Политика
Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику
Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.
REGNUM 03:48
Политика
«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
Газета.Ru вчера в 14:28
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31