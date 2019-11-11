Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

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«Нафтогаз» на 14,7% повысил цену на газ для населения

Телеканал 360°вчера в 17:02

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Газета.Ruвчера в 13:25

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения на 14,7% в ноябре

Известиявчера в 13:41

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REGNUMвчера в 13:53

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РИА Новостивчера в 12:11

«Нафтогаз» повысил цену на газ для украинцев почти на 15%

Rambler News Serviceвчера в 12:10
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:01, Вашингтон
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