Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Происшествия Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега Жительница города Усть-Катав Челябинской области покончила с собой после того, как ее трое детей сбежали из дома.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Армия и оружие США оценят угрозу космической войны с Россией и Китаем Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны, сообщает Bloomberg.

Происшествия Жительница Саратовской области бросила новорожденного ребенка на улице Жительница поселка Базарный Карабулак Саратовской области родила дома девочку, после чего вынесла новорожденную на улицу и оставила на территории размещения бытовых отходов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области во вторник, 12 ноября.

Политика США выиграли тендер на Украине на нефтегазовый проект, пишут СМИ Два сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине.

Общество Медведев в шутку посоветовал привиться от Эболы вместо гриппа Позже, в ходе совещания по развитию генетических технологий, глава правительства в шутку заявил, что те, кто не привился от гриппа, могут воспользоваться вакциной от лихорадки Эбола, передает «РИА Новости».

Происшествия Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.

Политика Вице-премьер Украины: мы идем в НАТО, потому что так хочет народ Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заверяет, что при нынешней власти курс на НАТО и ЕС остается неизменным, но в альянс страна вступит раньше.

Политика Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.

Политика Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу.

Армия и оружие Израиль уничтожил командира «Исламского джихада» Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

Здоровье В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.

Политика На Украине возбудили дело против Соловьева Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

Космос НАСА завершает строительство ракеты для полета на Луну Соединенные штаты приближаются к завершающей стадии космической программы, результатом которой обещается полет на Луну.

Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.

Происшествия СК проверит информацию о других преступлениях историка Соколова Напомним, вчера доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве и расчленении своей ученицы, с которой его связывал роман.

Происшествия У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту.

Политика Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.