Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Общество Project Syndicate: цифровая валюта КНР — это крупный вызов для Запада Западным правительствам пора задуматься об ответных мерах на будущий вызов со стороны китайской цифровой валюты, пока не стало слишком поздно, заявил американский экономист Кеннет Рогофф в статье для издания Project Syndicate.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Общество Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.

Хоккей Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса» Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" намерен вывести из состава российского форварда Илью Ковальчука, передает ТАСС.

Политика Вице-спикер сената Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес заявила, что после отставки руководства страны она временно принимает на себя полномочия президента.

Футбол Сборная России отказалась от новой формы "Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.

Происшествия Арестованный историк Соколов попросил литературу и очки В Санкт-Петербурге был арестован Олег Соколов по делу о жестокой расправе над 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Политика США назвали Турции способ урегулирования ситуации с С-400 и F-35 США обрисовали Турции предпочтительный путь разрешения ситуации с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 и американскими истребителями F-35, сообщили 12 ноября в Белом доме.

Политика Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев сделал своей возлюбленной предложение Ведущий Дмитрий Шепелев обручился со своей возлюбленной дизайнером Екатериной Тулуповой, пишет издание "7 дней".

Культура Народный театр Вилюйска могут отстранить от участия в фестивале в Москве из-за пьяной потасовки Вилюйский народный театр может быть отстранен от участия в финальном этапе фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России, который проходит в эти дни в Москве.

Здоровье Минтруд предложил бесплатно лечить пенсионеров в частных клиниках Пациенты старше 65 лет скорее всего смогут бесплатно проходить обследования в частных клиниках.

Армия и оружие F-22 и F-35 подключат к орбитальному беспилотнику Американские военные считают, что взаимодействие секретного орбитального беспилотника X-37B с истребителями F-22 Raptor и F-35 Lightning II продемонстрирует способность ВВС США эффективно выполнять задачи в любых областях и средах.

Кино Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.

Общество Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Космос NASA зафиксировало звездную вспышку рекордной силы От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.

Космос Зафиксированы гравитационные волны ранее неизвестного типа Считается, что наиболее распространенным событием, способным породить гравитационные волны, должно являться именно столкновение чрезвычайно массивных космических объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды, и все подобные феномены, зафиксированные за три года, действительно объяснялись событиями такого рода.

Политика Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.

Политика МИД Украины рассказал о согласовании саммита «нормандской четверки» Киев рассчитывает на то, что встреча в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе будет проведена так, чтобы Украина смогла развиваться.