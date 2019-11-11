Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Культуромания 12:41
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Общество
Project Syndicate: цифровая валюта КНР — это крупный вызов для Запада
Западным правительствам пора задуматься об ответных мерах на будущий вызов со стороны китайской цифровой валюты, пока не стало слишком поздно, заявил американский экономист Кеннет Рогофф в статье для издания Project Syndicate.
REGNUM 01:42
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru вчера в 07:40
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Хоккей
Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" намерен вывести из состава российского форварда Илью Ковальчука, передает ТАСС.
Газета.Ru 19:59
Политика
Вице-спикер сената Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес заявила, что после отставки руководства страны она временно принимает на себя полномочия президента.
Вести.Ru 18:42
Политика
Вице-премьер Украины заявил о готовности к снятию санкций с России
Как отметил Кулеба, в случае такого решения в отношении санкций «лавина «зрады» сойдёт однозначно».
RT на русском 04:44
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru 16:38
Происшествия
Арестованный историк Соколов попросил литературу и очки
В Санкт-Петербурге был арестован Олег Соколов по делу о жестокой расправе над 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко.
РЕН ТВ вчера в 19:23
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика
США назвали Турции способ урегулирования ситуации с С-400 и F-35
США обрисовали Турции предпочтительный путь разрешения ситуации с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 и американскими истребителями F-35, сообщили 12 ноября в Белом доме.
Известия 19:47
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев сделал своей возлюбленной предложение
Ведущий Дмитрий Шепелев обручился со своей возлюбленной дизайнером Екатериной Тулуповой, пишет издание "7 дней".
Народные новости 11:16
Культура
Народный театр Вилюйска могут отстранить от участия в фестивале в Москве из-за пьяной потасовки
Вилюйский народный театр может быть отстранен от участия в финальном этапе фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России, который проходит в эти дни в Москве.
ИА ЯСИА вчера в 08:28
Здоровье
Минтруд предложил бесплатно лечить пенсионеров в частных клиниках
Пациенты старше 65 лет скорее всего смогут бесплатно проходить обследования в частных клиниках.
Московский Комсомолец 06:02
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Армия и оружие
F-22 и F-35 подключат к орбитальному беспилотнику
Американские военные считают, что взаимодействие секретного орбитального беспилотника X-37B с истребителями F-22 Raptor и F-35 Lightning II продемонстрирует способность ВВС США эффективно выполнять задачи в любых областях и средах.
Популярная механика вчера в 07:30
Кино
Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети
По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Телеканал 360° 05:22
Политика
Хроника пикирующей адвокатуры. В Госдуму вносится законопроект, который может оставить граждан беззащитными. И все ради денег
Слов нет — было бы приятным примерить на себя пастернаковское: «Мы, поэты, производим впечатление».
Новая газета вчера в 08:41
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48
Космос
NASA зафиксировало звездную вспышку рекордной силы
От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.
Naked Science вчера в 08:08
Космос
Зафиксированы гравитационные волны ранее неизвестного типа
Считается, что наиболее распространенным событием, способным породить гравитационные волны, должно являться именно столкновение чрезвычайно массивных космических объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды, и все подобные феномены, зафиксированные за три года, действительно объяснялись событиями такого рода.
Московский Комсомолец 09:55
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Политика
МИД Украины рассказал о согласовании саммита «нормандской четверки»
Киев рассчитывает на то, что встреча в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе будет проведена так, чтобы Украина смогла развиваться.
Национальная служба новостей 02:26
Кино
Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° вчера в 21:17