Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает компания "Нафтогаз".

«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины

Политика Моралес назвал назначение и.о. президента Боливии «коварным ударом» Бывший боливийский лидер Эво Моралес прокомментировал передачу президентских полномочий оппозиционному сенатору Жанин Аньес.

Автоспорт Бывший менеджер Шумахера: «Уверен, что мы ещё увидим Михаэля» Вилли Вебер, являющийся экс-менеджером легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщил, что у него нет никакой информации о состоянии культового пилота "Формулы-1".

Авто АвтоВАЗ запускает программу «Подменный автомобиль» Онлайн, АвтоВАЗа стал четко регламентировать обязанности каждого официального дилера LADA иметь в своем парке подменный автомобиль, который выдается на время ремонта клиенту сервисного центра.

Гаджеты Новосибирская полиция заказала программу для взлома смартфонов ГУ МВД по Новосибирской области заказало двухгодичную лицензию на программу «Мобильный криминалист (версия Детектив)».

Политика Названы три нарушенных обещания Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.

Армия и оружие У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.

Политика Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.

Политика На Украине завели два уголовных дела против Владимира Соловьева Служба безопасности Украины завела два уголовных дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского журналиста Владимира Соловьева, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ СБУ.

Общество Telegram требует отклонить иск против запуска Gram Компания Telegram Павла Дурова добивается отклонения иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе предложения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на поданные в суд документы.

Гаджеты GeForce RTX 3080 могут представить уже в июне Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.

Хоккей Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.

Происшествия В Кабуле у здания МВД Афганистана прогремел взрыв Взрыв прогремел возле здания МВД в Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News.