Энергетика
Аргументы и ФактыНа Украине цены на газ для населения выросли в ноябре почти на 15%
В октябре тысяча кубометров голубого топлива стоила 5127,3 гривны (209,3 доллара). В «Нафтогазе» уточнили, что нынешняя цена является самой низкой для населения с 2016 года. Стоимость газа для населения «Нафтогаз» рассчитывает по специальной формуле.
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Армия и оружие
Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии
Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.
РБК 06:43
Футбол
Игроки «Спартака» посетили церемонию прощания с Анатолием Крутиковым
В Москве состоялась церемония прощания с бывшим футболистом «Спартака» и сборной СССР Анатолием Крутиковым.
Спорт-Экспресс 08:05
Авто
АвтоВАЗ озвучил стоимость Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня вчера в 13:25
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Авто
KIA показала первые изображения новой Optima
Сегодня KIA Motors представила первые официальные изображения нового поколения седана KIA K5 в исполнении для домашнего рынка Кореи.
Top Gear Russia 06:15
Общество
Из сектора Газа по Израилю выпустили 50 ракет
По меньшей мере 50 ракет были выпущены во вторник палестинскими радикалами из сектора Газа по израильской территории, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
ТАСС 02:59
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета 10 ноября в 04:42
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Кино
Опубликован первый трейлер игрового фильма «Соник в кино»
Ролик был опубликован 12 ноября на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures.
REGNUM 07:48
Политика
Переговоры России и Украины по газу зашли в тупик
Стороны говорят только о соглашении по транзиту газа между «Газпромом» и создаваемым на Украине оператором газотранспортной системы (ГТС).
Lenta.ru 05:29
Общество
Малышева подаст в суд на ряд СМИ
REGNUM вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Жена Алека Болдуина потеряла уже второго ребенка за полгода
35-летняя Хилария Болдуин перенесла уже вторую тяжелую потерю за последние семь месяцев.
7Дней.ру 04:00
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Специалисты государственной компании "Автодор" призвали уменьшить период эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение этого условия, сообщает RT со ссылкой на соответствующее исследование.
РИА Новости 06:14
Политика
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду
Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.
РИА Новости 05:52
Происшествия
В Нижегородской области задержали угонщиков «скорой»
В Кстовском районе Нижегородской области неизвестные угнали автомобиль скорой помощи.
Российская газета 04:08
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ
Ведомости вчера в 09:04
Происшествия
ЕСПЧ присудил россиянке 25 тысяч евро за избиение ее отца силовиками
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить компенсацию в размере 25 тысяч евро жительнице Краснодарского края.
Общая газета.RU 07:14
Здоровье
Из больницы в Юрьевце ушли шесть врачей
Из Юрьевецкой больницы одновременно уволилось шесть врачей. Об этом сегодня сообщила Зебра-ТВ .
ТВ Миг 08:08
Общество
Медведев провел совещание в поезде
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание в поезде Новосибирск — Барнаул, на котором обсуждался финансовый план РЖД.
РИА Новости 07:45
Политика
Депутат пришел на заседание рады в маске Джокера
Известия 06:56
Футбол
Медведев распорядился передать «Ростов Арену» в собственность региона
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче из федеральной собственности в собственность Ростовской области стадиона «Ростов Арена».
REGNUM 07:09
Политика
Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
REGNUM 05:03
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее за бардак
Актер снова эпатирует публику По соцсетям стало распространяться очередное скандальное видео с участием звезды "Жмурок" Алексея Панина.
WomanHit.ru 07:44
Общество
«Гринпис России» попросил Минприроды запретить одноразовый пластик
«Гринпис России» обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой запретить использовать на территории страны несколько видов пластиковых загрязнителей окружающей среды, включая влажные салфетки.
РБК 07:39
Авто
Mitsubishi представила внедорожную версию Mitsubishi Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кросс-вэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня 04:35
Авто
Mercedes-Maybach GLS будет показан 21 ноября
Пять лет назад Daimler представила Mercedes-Maybach S-Class нынешнего поколения на Auto Guangzhou, а в конце этого месяца новый Maybach GLS будет презентован официально.
32CARS.ru 05:16