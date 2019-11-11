Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Общество
Экономист призвал вывозить «лишних людей» с Дальнего Востока
В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, почему оттуда необходимо вывозить людей.
Говорит Москва 10:22
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда 10:08
Общество
Дмитрий Медведев приедет в наукоград Кольцово
Навигатор вчера в 05:15
Кино
Фильм Балагова «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Фильм российского режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова «Дылда» завоевал главный приз ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival).
Это Кавказ вчера в 04:50
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Армия и оружие
О «позорном поражении» США в Сирии рассказал эксперт
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков предрек США "позорное поражение" в Сирии.
Газета.Ru 18:22
Здоровье
Депздрав: Сладкое на пустой желудок повышает риск развития диабета
Сладкое на пустой желудок повышает риск развития диабета.
Агентство Москва 00:20
Энергетика
МЭА назвало количество людей в мире без доступа к электричеству
Эксперты агентства уточняют, что на данный момент 600 миллионов человек в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству.
ПРАЙМ 19:16
Происшествия
В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
Полиция в Ставрополе ищет пропавшую 16-летнюю девочку, которая утром в понедельник вышла из дома и до сих пор не вернулась, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.
РИА Новости 00:41
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру 02:29
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Экономика
В России резко вырос объем взысканий за некачественный бензин на АЗС
Объем оборотных штрафов, выписанных за продажу некачественного топлива на российских АЗС, резко вырос.
Известия 18:47
Армия и оружие
Китай считает Россию способной уничтожить США «десять раз»
Россия способна уничтожить территорию Соединенных Штатов не менее десяти раз, пишет китайское издание Sohu.
REGNUM 04:14
Общество
Из-за ливней вода в Венеции затопила более 80% города
Из-за ливней уровень воды в Венеции поднялся до уровня 183 сантиметров, что привело к затоплению 80% города, сообщает агентство ANSA.
REGNUM 19:45
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
Tvoe-avto.com 12:28
Политика
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы
Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Коммерсантъ 17:05
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Хоккей
Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" намерен вывести из состава российского форварда Илью Ковальчука, передает ТАСС.
Газета.Ru 19:59
Общество
Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы
Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы.
ТАСС 17:23
Армия и оружие
Замену СВД запустят в серию через два года
Серийное производство перспективной снайперской винтовки Чукавина, разрабатываемой на замену устаревшим снайперским винтовкам Драгунова, планируется начать в ближайшие два года.
N+1 вчера в 08:22
Армия и оружие
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек
"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
РИА Новости 15:41
Интернет
Instagram запустил клона TikTok
Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
The GEEK 09:48
Происшествия
Арестованный историк Соколов попросил литературу и очки
В Санкт-Петербурге был арестован Олег Соколов по делу о жестокой расправе над 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко.
РЕН ТВ вчера в 19:23
Политика
Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
News.ru 04:31
Игры
Red Dead Redemption 2 на PC запустили с минимальным качеством графики
Red Dead Redemption 2 вышла на PC 5 ноября, релиз на PlayStation 4 и Xbox One состоялся 26 октября 2018 года.
Cyber.sports.ru 13:36
Авто
Chery показала первые фотографии нового кросса Chery Tiggo 7
Chery показала первые фотографии нового кросса Chery Tiggo 7. Автомобиль позиционируется как модель 2020 модельного года и будет отличаться от предшественника измененной внешностью в соответствии с фирменной стилистикой марки.
Tvoe-avto.com вчера в 16:08