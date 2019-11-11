Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Общество Экономист призвал вывозить «лишних людей» с Дальнего Востока В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, почему оттуда необходимо вывозить людей.

Здоровье В России изменятся правила получения медсправок на водительские права С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.

Кино Фильм Балагова «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля Фильм российского режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова «Дылда» завоевал главный приз ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival).

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Армия и оружие О «позорном поражении» США в Сирии рассказал эксперт Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков предрек США "позорное поражение" в Сирии.

Энергетика МЭА назвало количество людей в мире без доступа к электричеству Эксперты агентства уточняют, что на данный момент 600 миллионов человек в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству.

Происшествия В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу Полиция в Ставрополе ищет пропавшую 16-летнюю девочку, которая утром в понедельник вышла из дома и до сих пор не вернулась, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».

Армия и оружие Китай считает Россию способной уничтожить США «десять раз» Россия способна уничтожить территорию Соединенных Штатов не менее десяти раз, пишет китайское издание Sohu.

Общество Из-за ливней вода в Венеции затопила более 80% города Из-за ливней уровень воды в Венеции поднялся до уровня 183 сантиметров, что привело к затоплению 80% города, сообщает агентство ANSA.

Авто Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.

Политика Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.

Общество В России предложили сократить период использования шипованной резины Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.

Хоккей Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса» Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" намерен вывести из состава российского форварда Илью Ковальчука, передает ТАСС.

Общество Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Армия и оружие Замену СВД запустят в серию через два года Серийное производство перспективной снайперской винтовки Чукавина, разрабатываемой на замену устаревшим снайперским винтовкам Драгунова, планируется начать в ближайшие два года.

Армия и оружие В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек "В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.

Интернет Instagram запустил клона TikTok Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.

Происшествия Арестованный историк Соколов попросил литературу и очки В Санкт-Петербурге был арестован Олег Соколов по делу о жестокой расправе над 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко.

Политика Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.

Игры Red Dead Redemption 2 на PC запустили с минимальным качеством графики Red Dead Redemption 2 вышла на PC 5 ноября, релиз на PlayStation 4 и Xbox One состоялся 26 октября 2018 года.