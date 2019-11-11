Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Газета.Ruвчера в 13:25

«Нафтогаз» на 14,7% повысил цену на газ для населения

Телеканал 360°вчера в 17:02

«Нафтогаз Украины» на 15% поднял цену на газ для населения

REGNUMвчера в 13:53

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения на 14,7% в ноябре

Известиявчера в 13:41

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

RT на русскомвчера в 18:45

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%

РИА Новостивчера в 12:11

«Нафтогаз» повысил цену на газ для украинцев почти на 15%

Rambler News Serviceвчера в 12:10
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:34, Ашберн
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ФБК обнаружил у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании

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Следствие имеет право в определенных случаях засекречивать расследование дел, согласование главы государства для этого вовсе не требуется, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о деле журналиста Ивана Голунова.
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Соловьев прокомментировал уголовные дела против него на Украине

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Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
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В России появится новый дорожный знак

В 2020 году на дорогах России появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.
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Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
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Greenpeace предлагает запретить использование в России основных 10 одноразовых пластиковых загрязнителей окружающей среды, в том числе влажных салфеток, говорится в письме российского отделения организации на имя главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.
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В СФ считают, что проект о снижении пенсионного возраста для жителей ДФО вряд ли реализуем

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что законопроект о возвращении для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) "старого" возраста выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин - вряд ли удастся реализовать.
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Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл»

В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
VSE42.RU 05:31
Происшествия

Жители кубанского села, где жила убитая доцентом Соколовым аспирантка, собирают деньги для ее семьи

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В линейку Mitsubishi Xpander вошла вариация Cross: подобный кроссвэн отличается от простой модели по размерам, пластиковым накладкам на колесных арках и порогах, а еще рейлингам на крыше.
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REGNUM 00:47
Политика

Лавров пошутил насчет причастности РФ к будущим выборам президента США

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил по поводу выборов президента США, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
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Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн

Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.
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Лидера Незалежной Владимира Зеленского разозлило, что депутат его партии «Слуга народа» Богдан Яременко переписывался с проституткой на рабочем месте, передает «Газета.ru».
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REGNUM вчера в 15:40
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Минобороны получило заключительную партию РСЗО «Торнадо-Г» в 2019 году

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В Сети появилась петиция в поддержку Олега Соколова

На сайте общественных петиций change.org появился документ в защиту доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, с которой он состоял в личных отношениях.
REGNUM 03:22
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа

«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
RT на русском вчера в 17:14
Политика

Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
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Энергетика

Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире

В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
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Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала

Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
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Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

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Навка показала счастливую Заворотнюк на фотографии

Татьяна Навка опубликовала совместные фотографии с Анастасией Заворотнюк в своем Инстаграм.
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США хотят создать в Сирии отдельное квазигосударство, заявил Лавров

Накануне Лавров заявил, что попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения противозаконны и не несут ничего хорошего.
РИА Новости 06:22
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Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Майи Санду

Парламент Молдавии проголосовал за отставку правительства во главе с премьером Майей Санду, сообщает "Интерфакс".
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Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

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