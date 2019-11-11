Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:34, Ашберн
Общество
ФБК обнаружил у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании
CBS Media вчера в 13:09
Политика
Песков прокомментировал засекречивание материалов дела Голунова
Следствие имеет право в определенных случаях засекречивать расследование дел, согласование главы государства для этого вовсе не требуется, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о деле журналиста Ивана Голунова.
РИА Новости 04:44
Политика
Соловьев прокомментировал уголовные дела против него на Украине
Российский телеведущий Владимир Соловьев признался корреспонденту "Газеты.Ru", что не имеет "ни малейшего представления" о заведении против него двух уголовных дел на Украине.
Газета.Ru 06:00
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Транспорт
В России появится новый дорожный знак
В 2020 году на дорогах России появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.
Известия 03:32
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Происшествия
Расчленивший аспирантку Соколов попросил в СИЗО книгу и очки
Московский Комсомолец вчера в 18:21
Общество
В Greenpeace предложили запретить влажные салфетки в России
Greenpeace предлагает запретить использование в России основных 10 одноразовых пластиковых загрязнителей окружающей среды, в том числе влажных салфеток, говорится в письме российского отделения организации на имя главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.
РИА Новости 04:17
Политика
В СФ считают, что проект о снижении пенсионного возраста для жителей ДФО вряд ли реализуем
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что законопроект о возвращении для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) "старого" возраста выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин - вряд ли удастся реализовать.
ТАСС 05:43
Общество
Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл»
В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
VSE42.RU 05:31
Происшествия
Жители кубанского села, где жила убитая доцентом Соколовым аспирантка, собирают деньги для ее семьи
Фонтанка.Ру 05:29
Авто
Mitsubishi представила внедорожную версию Mitsubishi Xpander
В линейку Mitsubishi Xpander вошла вариация Cross: подобный кроссвэн отличается от простой модели по размерам, пластиковым накладкам на колесных арках и порогах, а еще рейлингам на крыше.
Car.ru 05:44
Армия и оружие
Эсминец «Лидер» могут усилить керамической бронёй
Новый атомный российский эсминец «Лидер» может получить дополнительную защиту.
REGNUM 00:47
Политика
Лавров пошутил насчет причастности РФ к будущим выборам президента США
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил по поводу выборов президента США, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
Общество
Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн
Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.
RT на русском 05:23
Политика
Переписка депутата с проституткой разозлила Зеленского
Лидера Незалежной Владимира Зеленского разозлило, что депутат его партии «Слуга народа» Богдан Яременко переписывался с проституткой на рабочем месте, передает «Газета.ru».
Телеканал 360° 06:18
Кино
Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие
REGNUM вчера в 15:40
Армия и оружие
Минобороны получило заключительную партию РСЗО «Торнадо-Г» в 2019 году
Минобороны России в рамках гособоронзаказа на 2019 год получило заключительную партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы "РТ-Капитал" (входит в Ростех).
ТАСС 04:55
Происшествия
В Сети появилась петиция в поддержку Олега Соколова
На сайте общественных петиций change.org появился документ в защиту доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, с которой он состоял в личных отношениях.
REGNUM 03:22
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа
«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
RT на русском вчера в 17:14
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 15:12
Музыка
Финны обвинили группу из Екатеринбурга в краже гимна России
Екатеринбург Онлайн вчера в 14:39
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости 10 ноября в 07:43
Шоу-бизнес
Навка показала счастливую Заворотнюк на фотографии
Татьяна Навка опубликовала совместные фотографии с Анастасией Заворотнюк в своем Инстаграм.
Вести Подмосковья 04:18
Армия и оружие
США хотят создать в Сирии отдельное квазигосударство, заявил Лавров
Накануне Лавров заявил, что попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения противозаконны и не несут ничего хорошего.
РИА Новости 06:22
Политика
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Майи Санду
Парламент Молдавии проголосовал за отставку правительства во главе с премьером Майей Санду, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:55