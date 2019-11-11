Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Газета.Ru11 ноября в 13:25

«Нафтогаз» на 14,7% повысил цену на газ для населения

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:22, Вашингтон
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