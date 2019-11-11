Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Армия и оружие Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ России Издание Berlinkske опубликовало статью, в которой новейший бронированный ледокол ВМФ России «Иван Папанин» был назван «Новым арктическим кулаком Путина».

Авто Самый мощный серийный гиперкар в мире представлен в Дубае Японская инжиниринговая компания Aspark представила финальную версию своего гиперкара Owl.

Политика Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке.

Политика Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.

Политика На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Политика Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Гаджеты Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).

Происшествия В Москве из горящей квартиры спасли 14 человек Спасатели эвакуировали 14 человек из горящей квартиры по адресу ул. Профсоюзная, д. 118, к. 1 в Москве.

Политика Бразилия признала сенатора Аньес врио президента Боливии Глава бразильского МИД Эрнесту Араужу заявил, что Бразилия признаёт сенатора Жанин Аньес в качестве исполняющей обязанности президента Боливии.

Экономика МВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15 Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.

Происшествия Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу.

Футбол Модрич получил награду Golden Foot Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал лауреатом премии Golden Foot, которая вручается игрокам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.

Шоу-бизнес «Выглядит как алкашка»: Анастасия Волочкова поразила кривым лицом и худобой "Выглядит как алкашка": Анастасия Волочкова поразила кривым лицом и худобой Судя по всему, экс-балерина уже просто не может остановиться и прервать процесс своего стремительного похудения.

Общество ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.

Происшествия Найдена пропавшая в Ставрополе школьница Пропавшая 11 ноября в Ставрополе 16-летняя школьница обнаружена живой. Об этом во вторник сообщили в следственном управлении СК по региону.

Политика В Бразилии стартует саммит БРИКС Совместную работу в рамках БРИКС и актуальные международные вопросы обсудят лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Технологии К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.

Энергетика Нефть опустилась ниже $62 за баррель Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.

Игры Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.

Кино HBO задумал снять продолжение сериала «Друзья» Телеканал HBO ведет переговоры с Warner Bros. о съемках продолжения сериала «Друзья».

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев сделал своей возлюбленной предложение Ведущий Дмитрий Шепелев обручился со своей возлюбленной дизайнером Екатериной Тулуповой, пишет издание "7 дней".