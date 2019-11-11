Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Футбол
Владимир Федотов возглавит «Сочи»
Новым главным тренером «Сочи», вероятнее всего, станет Владимир Федотов.
Soccer.ru вчера в 13:39
Общество
«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз
Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз.
RT на русском 01:43
Происшествия
В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН
Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей.
Вести.Ru 04:57
Общество
В Москве состоялась премьера фильма «Грех»
С помощью фильма «Грех» Андрей Кончаловский попытался проникнуть в мир человека эпохи Возрождения, со всеми его предрассудками и верованиями, борющегося с властными людьми своего времени, и находящегося в конфликте со своей семьей и, в первую очередь, с самим собой.
Inc-news.ru вчера в 11:32
Авто
В России начались продажи обновленного Subaru Forester
Как сообщает пресс-служба марки, стоимость Subaru Forester 2020 модельного года начинается с отметки 2 059 000 рублей за модель в исполнении Standard.
Тарантас Ньюс 04:05
Общество
ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах
Ранее президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.
РБК 05:29
Общество
Сотрудница Госдепа сфальсифицировала обложку Time с ее лицом
Сотрудницу Госдепартамента США Мину Чан уличили в приукрашивании резюме и создании поддельной обложки журнала Time с ее лицом.
ФАН 02:55
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Происшествия
В СК начался допрос фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда
В здание Следственного комитета в Москве доставили Алексея Вересова, одного из двух фигурантов дела об угрозах судье Мосгорсуда и о призывах к экстремизму.
Интерфакс вчера в 04:08
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
Вести.Ru 04:29
Общество
Назван размер «декретных» и больничных пособий в России в 2020 году
В России максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится до 322 тысяч рублей до 2020 года.
Lenta.ru 04:21
Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Происшествия
Обвиненный в убийстве доцент Соколов «хочет самой жёсткой меры»
Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не намерен обжаловать решение суда о его заключении под стражу на время следствия и желает «самой жёсткой меры».
REGNUM 01:54
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Газета.Ru вчера в 13:22
Хоккей
Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Политика
Коломойский выступил за восстановление связей с Россией
Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский высказался за прекращение вооруженного конфликта на востоке страны и восстановление отношений между Украиной и Россией.
ТАСС 05:40
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс вчера в 00:39
Общество
Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе
Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.
РИА Новости 01:25
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах
Комнатные растения не приносят никакой пользы для помещения, просто украшают собой интерьер.
Уфимские Заметки 11 ноября в 00:06
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
RT на русском 02:30
Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Gazeta.SPb вчера в 07:18
Армия и оружие
Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ России
Издание Berlinkske опубликовало статью, в которой новейший бронированный ледокол ВМФ России «Иван Папанин» был назван «Новым арктическим кулаком Путина».
Военное дело вчера в 22:24
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Телепрограмма 00:36
Политика
К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу
Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью.
Lenta.ru 04:23