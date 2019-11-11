Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

«Нафтогаз» на 14,7% повысил цену на газ для населения

Телеканал 360°17:02

Рано радовались: «Нафтогаз» взвинтил цену на газ для украинцев после снижения в октябре

Царьград14:20

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%

РИА Новости12:11

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения на 14,7% в ноябре

Известия13:41

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Газета.Ru13:25

«Нафтогаз Украины» на 15% поднял цену на газ для населения

REGNUM13:53

«Нафтогаз» повысил цену на газ для украинцев почти на 15%

Rambler News Service12:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 18:21, Ашберн
Технологии

WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей

Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.
BFM.ru 12:19
Шоу-бизнес

Соловьев назвал самую страстную любовницу

Рамблер 14:23
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Экономика

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Политика

Глава МИД Украины рассказал, где «лежит» закон об амнистии в Донбассе

Закон об амнистии участников конфликта в Донбассе, принятый украинским парламентом прошлого созыва, в нарушение конституции не был передан на подпись президенту, он "лежит где-то в столе", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 17:57
Общество

Пользователей соцсетей напугала рыба с «человеческим лицом»

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором запечатлена рыба с «человеческим лицом».
Известия вчера в 19:50
Технологии

WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей

В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.
News.ru 18:09
Политика

Мексика предоставила Моралесу политическое убежище

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище, и призвал международное сообщество гарантировать его безопасность.
РИА Новости 16:49
Происшествия

Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин

Интерфакс 05:26
Происшествия

Избивавших приемного сына родителей арестовали в Москве

Вечерняя Москва 12:50
Происшествия

На заводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод

Газета.Ru 14:19
Политика

Песков: При строительстве Восточного украдено 11 млрд рублей

Из 11 миллиардов удалось вернуть 3,5 миллиарда рублей, напомнил пресс-секретарь президента.
RuNews24.ru 09:46
Армия и оружие

Асад назвал конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны

Конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно.
RT на русском 00:57
Гаджеты

Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress

Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня вчера в 16:10
Теннис

Медведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP.
Vprognoze.ru 13:44
Хоккей

Известный хоккейный эксперт был уволен после слов о мигрантах

Известный хоккейный эксперт Дон Черри был уволен с канадского телеканала Sportsnet после слов о мигрантах и символе Дня памяти павшим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:47
Шоу-бизнес

Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»

«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
StarHit.ru 03:00
Космос

«Роскосмос» запустит приложение с фотографиями Земли из космоса

РИА Новости 09:15
Футбол

Евсеев объяснил свое высказывание об игре в футбол и забивании голов

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал свои слова после матча 16-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:0).
Спорт-Экспресс 16:32
Культура

Все стартовые сериалы Apple TV+ продлены на второй сезон

ИА InterMedia 09 ноября в 14:58
Экономика

Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки

Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Российская газета 03:13
Футбол

Наставник «Ювентуса» призвал поблагодарить Роналду за игру с «Миланом»

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что Роналду пожертвовал собой в матче 12-го тура чемпионата Италии против "Милана" (1:0), сообщает Football Italia.
Газета.Ru 09:26
Экономика

Медведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
ТАСС вчера в 16:01
Технологии

«Тест на Альцгеймер»: сколько животных изображено на картинке

Если вас беспокоит свое здоровье или, например, у кого-то из родственников диагностировался Альцгеймер либо другие нарушения центральной нервной системы, обратитесь к специалисту.
Популярная механика 06:16
Кино

Стало известно, какие новые супергерои появятся в фильмах Marvel

Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя, сообщает Independent.
РИА Новости 18:10
Общество

Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира

В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Происшествия

Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки

Ранее News.ru сообщал, что Соколов раскаивается в содеянном. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.
News.ru вчера в 03:28
Армия и оружие

В России снимут фильм о спасении штурмана Су-24, сбитого турецким F-16 в Сирии

Художественный фильм о действиях российской группировки в Сирии, в основу которого будет положена операция по спасению штурмана Су-24, сбитого F-16 ВВС Турции в 2015 году, начнут снимать в следующем году.
ТАСС 17:31
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 09 ноября в 05:31
Экономика

В Башкирии 68 миллиардов рублей направят на поддержку нацпроектов

В 2019 году федеральная поддержка нацпроектов и программ в республике превысит 68 миллиардов рублей, сообщили на оперативном совещании в правительстве Башкирии сегодня, 11 ноября.
Телеканал UTV 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное