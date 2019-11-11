Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Против экс-начальника ЦСКА возбудили уголовное дело о попытке побега
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«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
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Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
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Создателей Apple Card подозревают в гендерной дискриминации.
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Тяжелобольная пациентка из Тульской области Анна Окорочкова судится с Минздравом из-за отказа в закупке препарата.
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