Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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