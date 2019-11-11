Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Названа предварительная стоимость нового кроссовера Genesis GV70
Tvoe-avto.com 11:44
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Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Коммерсантъ 13:01
Футбол
Игрок «Айнтрахта» сбил с ног тренера «Фрайбурга», футболисты подрались
Футбольный матч чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Айнтрахтом» завершился массовой дракой (1:0). Потасовка произошла из-за того, что капитан гостей Давид Абрахам сбил с ног главного тренера хозяев поля.
МК-Спорт 06:02
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Футбол
СМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака»
Как сообщает «Спорт-Экспресс», на обед приглашены все — от врачей, массажистов, администраторов и до водителя автобуса.
RT на русском 13:24
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru 16:46
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов
Мойка78 09 ноября в 07:38
Политика
Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.
Взгляд.ру 06:10
Политика
МИД России прокомментировал переворот в Боливии
Российское внешнеполитическое ведомство призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и разрешить сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем, чтобы сохранить мир и спокойствие.
Известия 04:29
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru 04:45
Общество
Песков: При строительстве Восточного украдено 11 млрд рублей
Из 11 миллиардов удалось вернуть 3,5 миллиарда рублей, напомнил пресс-секретарь президента.
RuNews24.ru 09:46
Здоровье
Специалисты рассказали, чем опасно крафтовое пиво
Вечерний курьер 07:53
Футбол
Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью»
Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.
Спорт-Экспресс 11:00
Авто
Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях
Новые автомобили 00:57
Армия и оружие
В Минобороны Украины заявили о готовности защититься от РФ
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил о готовности страны "самостоятельно защититься от России в случае нападения".
Комсомольская правда вчера в 23:32
Энергетика
Губернатор Сахалина и «Роснефть» заочно поспорили о ценах на бензин
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и "Роснефть" поспорили о ценах на бензин: глава региона считает их высокими, в компании же не согласны с такой оценкой и отмечают, что местные власти могут субсидировать поставки топлива на удаленные АЗС.
РИА Новости 07:48
Футбол
Евсеев: «Гончаренко правильно сказал. Судьи, сделайте лицо попроще»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал коллегу из ЦСКА Виктора Гончаренко, который резко поговорил с судьей в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2). Гончаренко, в частности, попросил судью «делать лицо попроще» и принимать критику.
Sport24.ru 16:59
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 07 ноября в 19:01
Гаджеты
Sony прекращает выпуск смартфонов
Компания Sony, видимо, решила сократить свои расходы и прикрыть невыгодные проекты. Из-за неприбыльности бренд прекращает выпуск смартфонов.
Актуальные Новости 03:30
Происшествия
Молодой сахалинец погиб в Анивском районе
Молодой человек не справился с управлением, трактор опрокинулся.
АСТВ 18:14
Политика
Чечня и Ингушетия оказались в лидерах среди регионов по уровню доверия
Чечня вошла наряду с Крымом, Брянской и Липецкой областями в число лидеров по уровню доверия президенту, пишет РБК со ссылкой на источники во внутриполитическом блоке Кремля.
REGNUM 01:08
Политика
МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате
Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:55
Наука
Россиянка получила грант ЮНЕСКО в области зеленой химии
Научный сотрудник Центра наноматериаловедения Кольского научного центра Российской академии наук Галина Калашникова получила грант ЮНЕСКО на исследования в области зеленой химии.
МИР 24 08 ноября в 16:59
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» на «Энфилде»
LiveSport.ru вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Беременная Костенко рассекретила место отпуска Тарасова
Пыталась заступить за мужа и нынешняя супруга Тарасова Анастасия Костенко.
Телепрограмма 11:25