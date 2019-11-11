Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Происшествия
В Киеве пасынок до полусмерти избил свою мать и отчима-ветерана «АТО»
Накануне в Киеве в подъезде собственного дома был жестоко избит ветеран «АТО» Панов с позывным «Хан».
ИА Новороссия 12:02
Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.
Российская газета 12:02
Здоровье
Названы пять помогающих избавиться от насморка продуктов
Медицинскими специалистами определены и названы пять самых привычных для ежедневного рациона питания продуктов, которые способны избавить человека от насморка, об этом информирует издание "МедикФорум".
Ugpressa.ru 10:42
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
REGNUM 07:27
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66
В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Car.ru 05:13
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Политика
Убившего аспирантку историка заподозрили в связях с французскими элитами
Доцент СПбГУ Олег Соколов, убивший аспирантку Анастасию Ещенко, мог иметь связи с французскими элитами и, таким образом, быть причастен к политическим интригам в этой стране.
Lenta.ru 16:20
Шоу-бизнес
Максим Фадеев отправится с артистами лейбла в кругосветное путешествие
В конце октября 51-летний Максим Фадеев неожиданно расторг контракты со всеми артистами лейбла MALFA.
StarHit.ru 11:00
Общество
Актриса рассказала, что в юности была влюблена в историка Соколова
Аргументы недели 14:42
Авто
Представили новую Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
Автоновости дня 13:49
Политика
МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье
Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
RT на русском 13:38
Политика
Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам вынесут на референдум
«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.
РБК 07:48
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.
Известия 09:09
Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11:57
Интернет
YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией
Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».
Коммерсантъ 06:14
Спорт
Федун: не расстраивает, что игрокам «Спартака» не дают визу в США
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что не переживает по поводу невыданных виз в США футболистам клуба для участия в товарищеском турнире Florida Cup в Орландо.
Чемпионат 13:04
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Происшествия
Омбудсмен рассказала о состоянии выпавшего с матерью из окна мальчика
Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что мальчик, выпавший из окна с матерью и годовалой сестрой, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:25
Политика
Мексика предоставила политическое убежище Эво Моралесу
Бывший президент Боливии Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике.
Известия 16:09
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
ToDay News Ufa вчера в 13:31
Авто
Объявлены цены новой Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» объявил цены на LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня 13:25
Космос
NASA открыло образец лунного грунта, нетронутый с 70-х годов
ГЛАС.RU 08 ноября в 02:52
Политика
Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 07:00
Политика
Посольство РФ высказалось об экстрадиции Буркова из Израиля в США
Посольство России в Израиле прокомментировало решение израильского суда об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США.
Газета.Ru 08:47
Гаджеты
Компания Sony может отказаться от производства смартфонов
Дела у мобильного подразделения японского техногиганта Sony идут все более туго, поэтому руководство компании подумывает о прекращении производства смартфонов.
Planet Today 07:43