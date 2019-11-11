Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Авто
Названы цены на Lada Vesta с вариатором
Компания АвтоВАЗ до конца ноября 2019 г. начнет продажи Lada Vesta с вариатором.
AutoNews 01:56
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Наука
В янтаре обнаружили самых древних насекомых-опылителей
Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили в янтаре из Мьянмы жука с пыльцой древних цветковых растений на лапках.
МедиаПоток 07:02
Общество
Особое мнение: Елена Лукьянова
М. Курников ― Доктор юридических наук Елена Лукьянова была гостем студии.
Эхо Москвы 12:16
Политика
Депутат оценил слова Порошенко о возвращении Крыма в состав Украины
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова Крым в состав Украины.
Газета.Ru 17:14
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:59
Происшествия
СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.
Вести.Ru 04:25
Экономика
Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян
Настроения, связанные с состоянием экономики, ухудшились, констатируют аналитики: в третьем квартале 23% опрошенных заявили, что для них состояние экономики — причина беспокойства (на 5 п.п. больше, чем во втором квартале).
РБК 16:00
Политика
Россиян предложили пускать в интернет по паспорту
В Госдуме и Совете Федерации подняли вопрос о введении доступа в интернет по паспорту.
Москва 24 04:05
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру 02:29
Наука
Скользкий слой льда оказался отличным от воды
МедиаПоток 02:44
Технологии
Выходит новая версия Windows 10. Что изменится на компьютерах
12 ноября ожидается выход крупного ноябрьского обновления Windows 10, которое носит название 2019 November Update.
Российская газета 10:42
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12:43
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Футбол
Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.
RT на русском 12:17
Энергетика
«Нафтогаз» потерял на арбитраже с «Газпромом» свыше 1,6 млрд долларов
Предполагаемая прибыль украинского «Нафтогаза» от тяжбы с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже составляет не более 460 млн долларов, следует из годового отчета украинского газового монополиста.
ФАН 09:37
Политика
Сенатор Аньес объявила себя временным президентом Боливии
Ранее сенатор сообщала о своих намерениях возглавить страну. Она отмечала, что берет эту ношу, чтобы организовать новые выборы президента.
Lenta.ru 18:33
Общество
Строящая «Северный поток-2» компания подала иск против Евросоюза
Полностью принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток-2») обратилась в арбитраж с жалобой на нарушение Евросоюзом, принявшим дискриминационные поправки к Газовой директиве, своих обязательств, предусмотренных Договором к Энергетической хартии.
РБК вчера в 07:03
Происшествия
В Польше нашли тела двух украинцев в холодильной камере для фруктов
В польской Садковице нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Life.ru 12:51
Происшествия
Соседка историка-убийцы Соколова слышала крики Ещенко перед смертью
Как сообщал ранее Российский Диалог, следственный комитет Российской Федерации проверит информацию о других возможных преступлениях арестованного 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
Российский Диалог 14:59
Общество
Регионы смогут ограничивать мигрантам доступ к ряду профессий
Министерство труда России предложило проект закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", согласно которому губернаторы регионов смогут ограничивать доступ к ряду профессий для мигрантов.
РЕН ТВ 17:55
Хоккей
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
Хоккеисты московского Спартака нанесли поражение игрокам ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ 3:2 ОТ.
Советский спорт 14:10