Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Политика
МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье
Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
Общество
Adidas закрывает роботизированное производство в Европе и США
Как стало известно, Adidas в результате хочет перевезти все технологии в Азию, в связи с чем закрывает роботизированное производство в Европе и США.
Общество
ВТБ заявил об утечке неактуальных данных клиентов
ВТБ заявил, что в сеть утекли неактуальные данные клиентов, их информационной безопасности ничего не угрожает, утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам.
Происшествия
Убитая выпускница СПбГУ была отличницей и активисткой в школе
Предполагаемая жертва доцента СПбГУ Олега Соколова Анастасия Ещенко в школе была отличницей и активисткой, рассказал РИА Новости заместитель главы Калининского района Кубани Сергей Рубцов.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в нижнем белье сравнила жизнь с кардиограммой
Анфиса Чехова поделилась с поклонниками в Instagram фотографиями в нижнем белье.
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил: Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России.
Авто
Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Спорт
WADA обновит антидопинговый кодекс. Правил станет больше, а наказания — серьезнее
Примерно раз в пять лет кодекс пересматривают и вносят изменения согласно обстановке в мировом спорте.
Происшествия
Тело убитой аспирантки нашли водолазы в реке Екатерингофка
Шоу-бизнес
Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»
«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России
В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.
Происшествия
Матери с ВИЧ, кормившей ребенка грудью, оставили родительские права
Московский районный суд Петербурга не стал лишать родительских прав женщину, кормившую грудью своей ребенка, будучи ВИЧ-инфицированной.
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Технологии
WhatsApp массово блокирует пользователей
Если вы не хотите, чтобы вас забанили в WhatsApp, то вам не стоит состоять в группах «подозрительными» названиями, передает сайт ixbt.com.
Общество
Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко
Специалисты Росконтроля протестировали 13 торговых марок сгущенного молока и выявили нарушения у некоторых производителей.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Политика
Савченко призвала Зеленского «не дать себя обмануть»
Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с эмоциональным посланием, в котором призвала главу украинского государства «не быть лохом».
Происшествия
Задержаны двое мужчин, угрожавших убийством судье Мосгорсуда
В отношении первого мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280, в отношении второго — по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса России.
Теннис
Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP
Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Наука
Определен напиток, который в два раза снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Общество
Рыба с «человеческим лицом» напугала пользователей сети
Рыба с «человеческим лицом» напугала пользователей сети. Видеозапись была опубликована в аккаунте @Unexplained в Twitter.
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
Кино