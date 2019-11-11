Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Политика Сторонники министра США получили контракт на добычу нефти и газа на Украине Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри заключили сделку по поиску нефти и газа от украинского правительства вскоре после того, как Перри предложил одного из них в качестве советника президенту страны Владимиру Зеленскому.

Интернет YouTube сможет удалять коммерчески невыгодные аккаунты В разделе «временная блокировка и удаление аккаунта» появился следующий пункт: «YouTube может прекратить Ваш доступ или доступ посредством Вашего аккаунта Google ко всему Сервису или его части, если сочтет, что предоставление Вам доступа к Сервису более не имеет коммерческого смысла».

Финансы Официальные курсы доллара и евро незначительно повышены Банк России повысил с 12 ноября официальный курс доллара США на 18 копеек до 63,9121 рубля.

Авто Автомобили в России подорожали при падении спроса «На продаже выпущенного в РФ автомобиля стоимостью 1,5 миллиона рублей производитель зарабатывает не более 3%. И хотя при дальнейшем росте цен на машины и падении доходов населения автомобиль может превратиться в предмет роскоши, повышение цен - единственная возможность для производителей удержаться на плаву в условиях недозагрузки мощностей», - объяснили журналистам эксперты авторынка.

Политика Депутат бундестага считает Крым российским Депутат бундестага Антон Фризен ( партия "Альтернатива для Германии") заявил, что Крым являлся и является российским, и никакие санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, не повлияют на его статус.

Экономика К нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга.

Общество В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы "Дело Лазаревой" продолжается с 2017 года, когда россиянку, занимавшую должность управляющего директора компании KGLI, власти Кувейта заподозрили в растрате средств и невыполнении оплаченных работ по созданию портового хаба.

Футбол Игрок «Айнтрахта» сбил с ног тренера «Фрайбурга», футболисты подрались Футбольный матч чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Айнтрахтом» завершился массовой дракой (1:0). Потасовка произошла из-за того, что капитан гостей Давид Абрахам сбил с ног главного тренера хозяев поля.

Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.

Политика В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров среди глав регионов Самый низкий уровень доверия к президенту и худшие для власти результаты региональных выборов в Хабаровском крае, несмотря на высокий рейтинг губернатора Сергея Фургала, сообщают «Ведомости».

Происшествия Бывший глава ЦСКА пытался сбежать из здания СКР ради расстрела Бывший начальник главного управления по работе с личным составом Министерства обороны России полковник Михаил Барышев, арестованный за получение взяток на 23,5 миллиона рублей, пытался сбежать из здания Главного военно-следственного управления СКР в надежде, что его застрелят конвоиры.