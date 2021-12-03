Взгляд.ру«Нафтогаз» поднял для украинских потребителей тарифы на газ в пять разПо решению компании «Нафтогаз» украинским потребителям теперь придется платить за газ в пять раз больше.Взгляд.руТарифы вырастут до 47 гривен или 122 рублей за кубометр.Banki LoansВ начале ноября Украина пообещала Международному валютному фонду (МВФ) отказаться от ограничения цен на газ, теплоснабжение и горячую воду, чтобы продолжить получать финансовую помощь.Lenta.ruВ ноябре заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что в случае дефицита газа в отопительный период Киев начнет закупать топливо в Словакии.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦены на газ для украинцев выросли в пять разФАН11:01Полмиллиона украинцев страдает от увеличения цен на газ в 5 разBanki Loansвчера в 09:25«Нафтогаз» поднял для украинских потребителей тарифы на газ в пять разВзгляд.рувчера в 12:56«Страна.ua»: на Украине цены на газ выросли в пять раз для 457 тысяч домохозяйствLenta.ruвчера в 10:00На Украине подняли тариф на газ для части населения в 5 разЮжный Федеральный20:37На Украине для части граждан цену на газ подняли в пять разИА Новороссиявчера в 07:56Показать ещёОценить58Поделиться