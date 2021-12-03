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«Нафтогаз» поднял для украинских потребителей тарифы на газ в пять раз

По решению компании «Нафтогаз» украинским потребителям теперь придется платить за газ в пять раз больше.
Взгляд.ру
Тарифы вырастут до 47 гривен или 122 рублей за кубометр.
Banki Loans
В начале ноября Украина пообещала Международному валютному фонду (МВФ) отказаться от ограничения цен на газ, теплоснабжение и горячую воду, чтобы продолжить получать финансовую помощь.
Lenta.ru
В ноябре заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что в случае дефицита газа в отопительный период Киев начнет закупать топливо в Словакии.
Lenta.ru

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