Энергетика

Национальная служба новостейНациональная служба новостей«Нафтогаз» пока не начал переговоры с «Газпромом» о закупках газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания пока не ведет переговоры с «Газпромом» о прямой закупке у него природного газа.
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Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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