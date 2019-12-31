Энергетика
Национальная служба новостей«Нафтогаз» пока не начал переговоры с «Газпромом» о закупках газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания пока не ведет переговоры с «Газпромом» о прямой закупке у него природного газа.
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Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
Здоровье
Эндокринолог рассказал о правильном питании 1 января
Перед ужином врач советует еще раз прогуляться на свежем воздухе, а затем съесть какую-нибудь легкую пищу.
Армия и оружие
Испытания новейшей артустановки «Коалиция-СВ» показали на видео
В сети появилось видео предварительных испытаний новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ", прошедших в Свердловской области.
Общество
Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками
Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
Гаджеты
Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10
Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
Армия и оружие
Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения
Генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что для российских истребителей 5-го поколения планируется разработка новых видов вооружения.
Политика
В Совфеде отреагировали на слова посла США о Второй мировой войне
Напомним, посол США в Польше, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, заявила, что фашистский диктатор Адольф Гитлер и генсек СССР Иосиф Сталин виновны в начале Второй мировой войны.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Общество
Россельхознадзор ограничит поставки цитрусовых из Китая с 6 января
Ранее, 19 декабря Россельхознадзор предупредил Китай о возможных временных ограничениях на поставки рыбы и морепродуктов в Россию из-за обнаруженных запрещенных и вредных веществ в продукции.
Происшествия
В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус
Политика
Парламент Турции рассмотрит законопроект об отправке войск в Ливию
В понедельник телеканал NTV сообщил о рассмотрении 2 января парламентом Турции законопроекта, предусматривающего возможность отправки войск в Ливию.
Армия и оружие
США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке
Соединенные Штаты направили для поддержки персонала американского посольства в Багдаде дополнительные силы.
Спорт
Йохауг выиграла гонку на 10 км на «Тур де Ски», Непряева — шестая
Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).
Кино
Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Общество
Трасса М-5 в Оренбургской области перекрыта из-за сильной метели
Движение для всех видов транспортных средств было прекращено с 21:30 по местному времени на участке федеральной автодороги М-5 170 км (н. п. Краснощеково) — 260 км (н. п. Гай), а также на участке автодороги Каменноозерное — Медногорск 177 − 184 км. Автотрасса перекрыта в связи с сильной метелью и связанным с этим ограничением видимости.
Хоккей
Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Происшествия
Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы
Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие рассматривает три причины крушения самолета Fokker 100, разбившегося в Алматы 27 декабря.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Космос
Учеными раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей
По словам исследователей, открытый ореол раскрывает правду, касающуюся загадочного явления, имеющего вид участка антиматерии в пределах Солнечной системы.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про возраст
Происшествия
Скончалась девушка героя мема про повара в Петербурге
Речь идет о молодом человеке, который стал героем Интернета благодаря видео «Повар спрашивает повара».
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Армия и оружие
Освобожденные в рамках обмена украинские военные получили восстановленные документы
Украинские военные, освобожденные в рамках обмена пленными в Донбассе, получили восстановленные документы, удостоверяющие пребывание на службе в вооруженных силах Украины, сообщили в министерстве обороны.
Политика
Партия Порошенко потребовала запретить поставки российского газа
Позиция партии была опубликована после того, как 30 декабря был подписан пятилетний договор между Киевом и Москвой по транзиту газа через территорию Украины.
Биатлон
Пять биатлонистов отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU
Биатлонисты Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов, Вадим Филимонов, Виктория Сливко и Ульяна Кайшева прошли отбор в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU.
Армия и оружие
Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений
Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
Спорт
Глава WADA заявил о «беспрецедентном уровне жульничества» в России
«WADA показало готовность и способность, наличие знаний и юридических инструментов, чтобы эффективно бороться с беспрецедентным уровнем жульничества и коррупции», — заявил Риди.