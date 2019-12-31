Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания пока не ведет переговоры с «Газпромом» о прямой закупке у него природного газа.

«Нафтогаз» пока не начал переговоры с «Газпромом» о закупках газа

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