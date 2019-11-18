Политика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита

"Нафтогаз Украины" получил предложение "Газпрома" о продлении контракта на транзит газа. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко в своем аккаунте в Facebook. По заявлению Витренко, "Нафтогаз" внимательно изучит поступившее предложение.
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook
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