с чего всё началось

"Нафтогаз Украины" получил предложение "Газпрома" о продлении контракта на транзит газа. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко в своем аккаунте в Facebook. По заявлению Витренко, "Нафтогаз" внимательно изучит поступившее предложение.

Авто Новую Chevrolet Niva показали дилерам Как выясняется, модель следующего поколения уже фактически готова и ее фотографии показали дилерам бренда в России.

Политика Спецназ разогнал демонстрантов, заблокировавших парламент Грузии Кадры разгона демонстрантов в прямом эфире показывает телеканал "Рустави-2". Спецназ оттеснил митингующих от здания грузинского парламента.

Авто Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang В стандартной комплектации кроссовер будет оснащаться светодиодными фарами и задними фонарями, беспроводной зарядкой для телефона, спутниковой навигационной системой и системой безопасности и помощи семейства Ford CoPilot 360 и 360 Assist 2.0.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.

Армия и оружие Под «Армату» испытают супербоевую ракету Блог сообщает, что 3УБК25 — «первая в России ракета с автономным самонаведением с абсолютно новыми боевыми качествами», которая «выведет российские танки на лидирующие позиции по возможности поражения целей противника как в условиях прямой видимости, так и при стрельбе непрямой наводкой».

Общество Путин поддержал строительство моста через Лену Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.

Происшествия ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.

Политика Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.

Армия и оружие В Сирии подожгли российский патруль Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.

Единоборства Федор Емельяненко осудил Макгрегора за оскорбление дагестанцев Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко прокомментировал заявления Конора Макгрегора в адрес Хабиба Нурмагомедова, сделанные ирландцем в прошлом месяце.

Экономика ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Здоровье Дефицит бюджета Саратовской области превысит два миллиарда рублей Первый зампред правительства Вадим Ойкин сообщил, что доходы бюджета в 2020 году составят 108,4 млрд рублей, расходы — 111,4 млрд, дефицит превысит 2,1 млрд.