Политика
Газета.Ru«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита
"Нафтогаз Украины" получил предложение "Газпрома" о продлении контракта на транзит газа. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко в своем аккаунте в Facebook. По заявлению Витренко, "Нафтогаз" внимательно изучит поступившее предложение.
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.Коммерсантъ11:58
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В «Нафтогазе» ответили мемом на заявление «Газпрома» по транзитному контракту
Rambler News Service11:52
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