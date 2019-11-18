Общество
Телеканал 360°«Нафтогаз» ответил мемом на предложение «Газпрома» о транзите
В «Нафтогазе Украины» отреагировали на предложение «Газпрома» по новому договору на транзит газа. Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко опубликовал в Facebook мем о недоставленных сообщениях.
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.Коммерсантъвчера в 11:58
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В «Нафтогазе» ответили мемом на заявление «Газпрома» по транзитному контракту
Rambler News Serviceвчера в 11:52
«Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзитному договору
RT на русскомвчера в 12:43
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