Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°«Нафтогаз» ответил мемом на предложение «Газпрома» о транзите

В «Нафтогазе Украины» отреагировали на предложение «Газпрома» по новому договору на транзит газа. Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко опубликовал в Facebook мем о недоставленных сообщениях.
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook
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«Газпром» сделал последнее предложение «Нафтогазу»

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Интерфаксвчера в 11:51
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
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