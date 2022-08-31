Будьте в Плюсе

«Нафтогаз» получил разрешение держателей евробондов на отсрочку выплат

Держатели евробондов 2024 года украинского «Нафтогаза» разрешили компании заморозить выплаты по долгу до 2026 года.
Коммерсантъ
Отмечается, что "договоренностей об отсрочке удалось достичь с держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024 года, 77% инвесторов поддержали соответствующую инициативу".
ТАСС
Отмечается, что "Нафтогаз" обратится в кабинет министров Украины с предложением выработать общую позицию относительно дальнейших действий по реструктуризации еврооблигаций.
ТАСС
26 июля компании объявила дефолт по еврооблигациям.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Нафтогаз Украины сможет не выплачивать обязательства по евробондам до 2026 года
ТУТ НЬЮС15:40
«Нафтогаз» получил разрешение держателей евробондов на отсрочку выплат
Коммерсантъ15:30
«Нафтогазу» разрешили заморозить выплаты по евробондам после заявления директора об отставке
ИА SM-News15:21
«Нафтогазу» разрешили заморозить выплаты по евробондам
ИА Красная Весна15:07
«Нафтогазу» разрешили заморозить выплаты по евробондам до 2026 года
ТАСС14:53
«Нафтогаз» сообщил о получении разрешения на заморозку выплат по евробондам до 2026 года
ПРАЙМ14:06

Интересное

Генеральный инспектор ВС ФРГ Цорн заявил, что не стоит недооценивать военную мощь России

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн заявил, что не стоит недооценивать военную мощь России, передает агентство Рейтер.
РИА Новости11:57

Полковник США Макгрегор: Вашингтон координирует действия Зеленского

Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов.
РИА Новости14:39

В школах России запретили использование телефонов на уроках

С нового учебного года на уроках в российских школах запрещено использование мобильных телефонов.
RT на русском09:54

Il Tirreno: итальянскую виллу президента Украины Зеленского арендовали россияне

Виллу президента Украины Владимира Зеленского, расположенную в итальянском городе Форте-деи-Марми, арендовала пара россиян.
Lenta.ru14:47

Звезда «Универа» Андрей Гайдулян набросился на комика Богдана Лисевского

Андрей Гайдулян, который прославился благодаря сериалу «Универ», принял участие в юмористическом интервью «Плюшки» на Ютуб, ведущим которого выступил Богдан Лисевский.
РИА “Informing”15:00

Глава Минэнерго Болгарии Христов выразил надежду на положительные переговоры с «Газпромом»

Христов выразил надежду на положительный результат переговоров с российской компанией.
Lenta.ru14:23

Иосиф Пригожин объяснил, почему Валерий Меладзе вернулся в Россию

В качестве образца Пригожин привел Валерия Меладзе. Источник пишет, что после дискредитирующих РФ заявлений Меладзе вернулся в столицу.
NVL15:04

Миллер назвал невозможным капитальный ремонт турбины «Северного потока»

Миллер считает, что руководство ЕС запуталось в документах, а компания Siemens не имеет возможности проводить ремонт агрегатов.
Lenta.ru14:00

МИД Литвы выразил протест представителю России из-за слов о событиях 13 января 1991 года

В МИД Литвы вручили ноту протеста представителю посольства РФ за высказывания временного поверенного в делах РФ в Литве Сергея Рябоконя о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года, сообщила пресс-служба министерства.
РИА Новости14:46

Леонардо Ди Каприо расстался с подругой-моделью Камиллой Морроне

Считалось, что у пары все серьезно - Леонардо и Камилла вместе регулярно появлялись на светских мероприятиях, актер также познакомил подругу со своими родителями.
Муз-ТВ03:30