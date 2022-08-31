Коммерсантъ«Нафтогаз» получил разрешение держателей евробондов на отсрочку выплатДержатели евробондов 2024 года украинского «Нафтогаза» разрешили компании заморозить выплаты по долгу до 2026 года.КоммерсантъОтмечается, что "договоренностей об отсрочке удалось достичь с держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024 года, 77% инвесторов поддержали соответствующую инициативу".ТАССОтмечается, что "Нафтогаз" обратится в кабинет министров Украины с предложением выработать общую позицию относительно дальнейших действий по реструктуризации еврооблигаций.ТАСС26 июля компании объявила дефолт по еврооблигациям.КоммерсантъЧитать далееСвернутьПодробнее о событииНафтогаз Украины сможет не выплачивать обязательства по евробондам до 2026 годаТУТ НЬЮС15:40«Нафтогаз» получил разрешение держателей евробондов на отсрочку выплатКоммерсантъ15:30«Нафтогазу» разрешили заморозить выплаты по евробондам после заявления директора об отставкеИА SM-News15:21«Нафтогазу» разрешили заморозить выплаты по евробондамИА Красная Весна15:07«Нафтогазу» разрешили заморозить выплаты по евробондам до 2026 годаТАСС14:53«Нафтогаз» сообщил о получении разрешения на заморозку выплат по евробондам до 2026 годаПРАЙМ14:06Показать ещёОценить4Поделиться