Энергетика
Известия«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» в феврале снизила цены на газ для населения страны на 15%. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает «РИА Новости». Предыдущее снижение цены на газ для украинцев правительство страны провело в январе.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:14, Ашберн
Комментарии
Шоу-бизнес
Сын звезды Дома-2 Юлии Салибековой попал в больницу
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о «другой эре отношений» с Россией
Бывшая заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль рассказала, что наступила «другая эра отношений» с Россией.
Общество
В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы
Дальневосточный и Сибирский федеральные округа больше всех пострадали из-за обрушившихся на них в 2019 году ураганов, сильных паводков и осадков.
Гаджеты
В Сети появились первые рендеры Redmi K30 Pro с дисплеем без вырезов
Недавно в Сети появились первые рендеры, которые подтверждают наличие поддержки 5G, дисплея без вырезов и выдвижной селфи-камеры в будущем флагмане.
Происшествия
К поиску унесенных в море детей в Сочи подключили вертолет
Вертолет МЧС приступил к поискам двух мальчиков 12 и 14 лет, которых накануне во время перехода вброд реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи унесло в море, передает «Интерфакс».
Происшествия
В Пермском крае произошла авария на газопроводе «Газпрома»
Авто
Представлен электрический шоу-кар Polestar Precept
Шведская марка Polestar представила свой электрический концепт Precept, который показывает, какими будут грядущие модели компании.
Кино
«Соник в кино» собрал более $200 млн в международном прокате
По итогам выходных «Соник в кино» стал лидером проката в США. За три дня в домашнем прокате фильм о синем ежике собрал $26,3 млн.
Транспорт
В центре Челябинска хотят изменить схему оживленного перекрестка
Несколько лет назад для движения транспорта с проспекта Ленина на улицу Красную был организован отнесенный правый поворот.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Политика
Рабочая группа по Конституции встретится с президентом
На 26 февраля намечена встреча рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным.
Политика
США ввели санкции против 13 компаний и физлиц, включая российских
«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении госсекретаря.
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона
Баскетбол
Бейонсе спела на церемонии прощания с Коби Брайантом
Популярная певица Бейонсе выступила на церемонии прощания с баскетболистом Коби Брайантом.
Экономика
ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии
«В случае предоставления права покупки стажа и пенсионных баллов на средства ГПП многие работодатели и работники предпочтут легально сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, переведя часть оплаты труда во взносы по гарантированному пенсионному плану»,— говорит он, отмечая, что по этой причине предложенная «мера должна иметь ограничения, чтобы не искажать принцип солидарности поколений».
Гаджеты
Первые тесты мобильных GeForce RTX Super: заметна ощутимая разница в производительности
В свою очередь в базе бенчмарка 3DMark Time Spy источник обнаружил запись о тестировании ноутбука HP Omen на процессоре Intel Core i9-10880H с видеокартой GeForce RTX 2070 Super.
Происшествия
Состояние прибывших в Приморье семи россиян с Diamond Princess в норме
Состояние семи российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess в Иокогаме, которые после прибытия во Владивосток находятся на карантине, удовлетворительное.
Космос
Ученые ESA: «Будущий космический спутник LISA раскроет секрет жизни и смерти звезд»
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Футбол
Форварда сборной Украины Беседина дисквалифицировали за допинг
«Динамо» сообщило об отстранении форварда Артема Беседина за допинг.
Гаджеты
Huawei P40 первым получит EMUI 10.1
Источники утверждают, что смартфоны Huawei P40, которые должны представить через месяц, станут первыми устройствами, которые из коробки будут работать под управлением EMUI 10.1.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Технологии
Microsoft переделает меню «Пуск» в Windows
Microsoft обновит меню «Пуск» в Windows, убрав из него плиточный интерфейс.
Экономика
Счетная палата составила «Рейтинг регионального протекционизма»
Чечня оказалась лидером регионального протекционизма: почти 90% контрактов на поставку товаров и услуг для ее органов власти в 2019 году были заключены с поставщиками из этого же региона.
Общество
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Политика
Россия не согласилась с ООН о нормах морали и права
Россия не согласилась с положениями «Общего замечания» ООН к статье о гражданских и политических правах граждан, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ российского правительства.
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
Гаджеты
TSMC расширяет штат для освоения новых техпроцессов
Ещё 10 % уйдут на освоение продвинутых технологий упаковки полупроводниковых кристаллов, а оставшиеся 10 % помогут усовершенствовать специализированные техпроцессы.