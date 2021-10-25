Нефтегазовая вертикаль«Нафтогаз» пообещал Молдавии 700 млн кубов газаКомпания «Нафтогаз Украины» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубометров газа в Молдавию в случае необходимости.Нефтегазовая вертикальВ соглашении указано, что при возникновении необходимости «Нафтогаз» будет поставлять Молдавии импортный газ, ранее приобретенный в Европе.Московский Комсомолец"О газе собственной добычи не может идти и речи", - подчеркнули в правительстве.Агентство нефтегазовой информации"Газпром" готов продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга в примерно 700 миллионов долларов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНТВНТВDaily MoscowДума ТВГазета.RuRuposters.ruRuBaltic.RuLife.ruЭкономика сегодняКомсомольская правдаРосбалтПолитика СегодняФАНИзвестияЦарьградНовостной фронтНародные новостиДума ТВПодробнее о событииПремьер Молдавии опровергла данные СМИ о соглашении с «Нафтогазом» по поставкам газаТАССвчера в 16:05Экономист Скрыль: украинский газ не удовлетворит потребность МолдавииРИА Новостивчера в 11:18Украинский «Нафтогаз» заключил с Молдавией соглашение о продаже 700 млн куб. м газаГазета.Ruвчера в 05:25Украина подписала соглашение о возможных поставках газа МолдавииКоммерсантъвчера в 06:21«Нафтогаз» пообещал Молдавии 700 млн кубов газаНефтегазовая вертикальвчера в 06:15Украинский «Нафтогаз» официально подписал договор о поставках газа в МолдавиюBanki Loansвчера в 05:43«Нафтогаз» поставит Молдавии до 700 миллионов кубометров газа в случае необходимостиLenta.ruвчера в 06:21Показать ещёОценить235Поделиться