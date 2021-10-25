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«Нафтогаз» пообещал Молдавии 700 млн кубов газа

Компания «Нафтогаз Украины» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубометров газа в Молдавию в случае необходимости.
Нефтегазовая вертикаль
В соглашении указано, что при возникновении необходимости «Нафтогаз» будет поставлять Молдавии импортный газ, ранее приобретенный в Европе.
Московский Комсомолец
"О газе собственной добычи не может идти и речи", - подчеркнули в правительстве.
Агентство нефтегазовой информации
"Газпром" готов продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга в примерно 700 миллионов долларов.
РИА Новости

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