Политика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль

Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его мнению, вентиль перекроет "Газпром", а не "Нафтогаз".
Читать в источнике
Комментировать339

Подробнее о событии

В «Нафтогазе» заявили о планах «Газпрома» перекрыть вентиль 1 января

РБКвчера в 18:55

«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль

РИА Новости01:49

«Нафтогаз» считает, что «Газпром» «закрутит вентиль» 1 января

Коммерсантъвчера в 22:59

Руководству «Нафтогаза» не нужен договор с Газпромом — эксперт

REGNUM05:34

Топ-менеджер «Нафтогаза» пообещал не перекрывать газовый вентиль

Известиявчера в 18:00

В «Нафтогазе» пообещали не перекрывать газовый вентиль

RT на русскомвчера в 17:10

В «Нафтогазе» заявили, что «не закроют газовый вентиль»

ТАССвчера в 15:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:56, Ашберн
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

Известия 02:18
Политика

На Украине электростанции приостановили работу в знак протеста

Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская ТЭС (Днепр) на Украине остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
ТАСС вчера в 09:13
Здоровье

Диетолог напомнила о различном влиянии чая на здоровье

Как сообщила врач-диетолог Марина Макиша, из-за некоторых особенностей данный напиток может по-разному воздействовать в целом на организм человека.
Evo-rus.com вчера в 04:38
Политика

Силуанов предложил сократить число надзорных органов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
РБК 05:36
Хоккей

Овечкин забил роскошный гол Бобровскому после передачи Кузнецова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" на домашнем льду оказался сильнее "Флориды Пантерз" — 4:3. В составе "столичных" заброшенной шайбой отметился капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин.
Life.ru 03:44
Экономика

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Известия вчера в 16:01
Происшествия

Известного адвоката нашли мертвым в Москве

В Москве найден мертвым известный адвокат Дмитрий Разумовский.
Росбалт 04:11
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Вести.Ru 04:34
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС 26 ноября в 05:10
Авто

Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто

На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
РБК 01:00
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
REGNUM вчера в 16:55
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Происшествия

Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца

РИА Новости 04:57
Происшествия

Историк Соколов оказался причастен к ЧП на фрегате, где погиб человек

Российская газета 02:17
Общество

В порт Петербурга пришло судно с урановыми отходами

Neva.Today вчера в 12:25
Общество

Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое

Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
Коммерсантъ 02:14
Шоу-бизнес

Андрей Кончаловский рассказал о состоянии дочери

С ведущим Андрей Кончаловский обсудил творчество, карьеру и довольно болезненную тему для семьи — состояние дочери Марии, которой в сентябре прошлого года исполнилось 20 лет.
Wday.ru 04:43
Музыка

Организаторы показали логотип Евровидения-2020

News.ru 02:49
Здоровье

Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками

Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Ugpressa.ru вчера в 09:09
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
REGNUM 02:19
Общество

Россияне назвали медведя наиболее подходящим символом страны

Почти две трети россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
News.ru 04:44
Спорт

Глава ОКР: Олимпийское собрание не обсуждало решение WADA

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении России ещё не обсуждалось Международным олимпийским комитетом.
RT на русском 05:29
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия вчера в 13:25
Политика

Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы в 2020 году

Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности на Парад Победы, который пройдет в 2020 году в Москве.
РИА Новости 03:46
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru вчера в 13:25
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Армия и оружие

Выложено видео якобы разгрома группы российского спецназа в Сирии

Боевики, ведущие борьбу с вооруженными силами Дамаска, выложили видеоматериал, на котором якобы запечатлен разгром одной из групп противостоящих им сил.
Военное обозрение вчера в 19:42
Киберспорт

Overwatch стал бесплатным на неделю

News.ru вчера в 02:44
Происшествия

В Таиланде погиб российский турист

В Таиланде утонул 28-летний турист из Оренбурга, пишет The Phuket News.
РИА Новости 04:08
Биатлон

Драчёв заверил, что биатлонисты продолжат выступать под флагом России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение, что возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России не помешают биатлонистам выступать под своим национальным флагом.
RT на русском вчера в 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное