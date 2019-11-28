Политика
РИА Новости«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его мнению, вентиль перекроет "Газпром", а не "Нафтогаз".
Читать в источнике
Оценить193
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нафтогаз» пообещал не закрывать газовый вентиль в ожидании контракта
Московский Комсомолецвчера в 16:14
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:27, Ашберн
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о состоянии дочери после выхода из комы
Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери, которая впала в кому в результате серьезного ДТП.
Армия и оружие
России впервые удалось собрать Ту-160М
«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Космос
Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку
«Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата.
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Общество
Суд по иску властей Москвы взыскал почти 29 млн рублей с Церетели
Арбитражный суд Москвы по иску городских властей принял решение взыскать со скульптора Зураба Церетели около 29 млн рублей неустойки.
Политика
Администрация Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа намерена уменьшить объем выплат в бюджет НАТО, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Что стало с внучкой-сиротой после смерти актрисы Александры Назаровой
После кончины артистки опекунами десятилетней девочки стали сестра второго мужа Назаровой с племянницей.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Авто
Новый Kia Sorento засняли без камуфляжа
Шпионы впервые сфотографировали новый Kia Sorento без камуфляжа, а снимок оказался в распоряжении издания KoreanCarBlog.
Происшествия
В Норильске пьяные подростки забили до смерти мужчину в его квартире
В Норильске двое подростков в состоянии алкогольного опьянения избили до смерти местного жителя в его квартире, злоумышленники задержаны.
Происшествия
Пьяная москвичка ударила полицейского и разбила стекло машины МВД
Задержанная за мелкое хулиганство москвичка в состоянии алкогольного опьянения ударила полицейского в ухо и выбила стекло служебной машины.
Происшествия
Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник
Здоровье
Четвёртый случай заболевания чумой за месяц зафиксирован в Китае
В середине ноября власти страны подтвердили, что в КНР выявлены случаи заболевания лёгочной чумой у троих жителей Внутренней Монголии.
Политика
Путин прибыл в Бишкек на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ
Шоу-бизнес
Юлию Барановскую начали поздравлять с беременностью
Подписчики обратили внимание на изменения в фигуре Барановской и стали активно поздравлять её со скорым четвёртым пополнением в семье.
Музыка
Клип Лободы и Линдеманна за три дня набрал более 1,6 млн просмотров
Совместный клип немецкого музыканта Тилля Линдеманна и украинской певицы Светланы Лободы Frau & Mann, опубликованный 23 ноября, за три дня набрал более полутора миллиона просмотров на YouTube По сюжету директор завода (Линдеманн) пытается изнасиловать подчиненную (Лободу) в кабинете, после того как она случайно уронила ящик со стеклянной посудой.
Шоу-бизнес
Алла Сигалова рассказала о романе с женатым
Хореограф Алла Сигалова стала гостьей очередного эфира программы «Судьба человека».
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Политика
В Германии заявили, что Европа нуждается в России как партнере
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европа нуждается в России как в партнере, несмотря на то, что она является конкурентом европейской модели.
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших
Жительница Саратова Елена Киселева, у которой убили 9-летнюю дочь Лизу, создала свой поисковый отряд под названием «Прорыв».
Армия и оружие
Южная Корея заявила о пуске КНДР неопознанного снаряда
Военные Южной Кореи зафиксировали пуск КНДР «неопознанного снаряда». Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Хоккей
Евгений Малкин стал первой звездой дня в НХЛ
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.