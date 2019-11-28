Политика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль

Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его мнению, вентиль перекроет "Газпром", а не "Нафтогаз".
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«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль

РИА Новости01:49

В «Нафтогазе» заявили, что «не закроют газовый вентиль»

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«Нафтогаз» пообещал не закрывать газовый вентиль в ожидании контракта

Московский Комсомолецвчера в 16:14

«Нафтогаз»: Газпром пригрозил перекрыть вентиль 1 января

REGNUM00:53
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:27, Ашберн
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